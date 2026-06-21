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Nieruchomości

Nowy obowiązek dla deweloperów. Chodzi o ceny mieszkań

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Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP
Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock
Deweloperzy będą musieli udostępniać informacje o sprzedawanych domach i mieszkaniach w jednolitym, ustrukturyzowanym formacie danych na portalu dane.gov.pl - wynika z nowelizacji ustawy przyjętej w piątek przez Sejm. Brak realizacji tego obowiązku będzie traktowany jako czyn nieuczciwej konkurencji, za co grożą kary do 10 procent rocznego obrotu.

Chodzi o przygotowaną przez posłów Polski 2050 nowelizację ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. ustawy deweloperskiej.

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Deweloperzy omijali prawo

Jak podano w uzasadnieniu noweli, zgodnie z przepisami z 2025 r. deweloperzy są zobowiązani do udostępniania danych m.in. o cenach i metrażu nieruchomości w portalu dane.gov.pl, prowadzonym przez ministra cyfryzacji. Resort cyfryzacji opracował "ustrukturyzowany format danych przeznaczony do odczytu maszynowego", czyli z jednolity format danych i rekomenduje korzystanie z niego. Jednak nie jest to obowiązkowe i część deweloperów nie używa tego rozwiązania - podkreślono.

Nowela ma to zmienić i zapewnić jednolity i spójny sposób udostępniania danych w portalu dane.gov.pl. Ustrukturyzowany format danych ma być udostępniony przez ministra cyfryzacji w postaci rozporządzenia.

Według uzasadnienia, stosowanie jednolitego formatu danych ułatwi konsumentom porównanie cen domów i mieszkań, a także usprawni tworzenie różnych narzędzi analitycznych, np. porównywarek cen nieruchomości.

Wysokie kary za naruszanie prawa

Niezastosowanie przez dewelopera wymaganego rozwiązania ma być traktowane jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów, co może skutkować nałożeniem na firmę kary finansowej w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Rynek mieszkaniowymieszkanieDeweloperzy
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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