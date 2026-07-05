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Nieruchomości

Podatek miał odstraszyć bogatych z Nowego Jorku. Efekt jest odwrotny

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Nowy Jork
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adam Skrzydlewski/AdobeStock
Podatek od drugich domów w Nowym Jorku miał uderzyć w luksusowe nieruchomości i wywołać odpływ zamożnych kupujących. Na razie rynek Manhattanu pokazuje jednak coś odwrotnego.

Miesiąc po przyjęciu podatku od drugich domów w Nowym Jorku sprzedaż luksusowych nieruchomości pozostaje wysoka, a liczba dostępnych ofert spada - wynika z nowych danych brokerów i analityków.

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Pieniądze

Rynek luksusowych mieszkań w dobrej formie

Podatek, określany jako pied-à-terre tax, został zatwierdzony 27 maja przez gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul i stanową legislaturę. Przedstawiciele branży nieruchomości ostrzegali wtedy przed natychmiastowymi skutkami.

Agenci mówili o możliwej ucieczce zamożnych nowojorczyków na Florydę, deweloperzy zapowiadali wstrzymywanie nowych projektów, a lobbyści rynku nieruchomości przewidywali spadek zatrudnienia. Wielu z nich wskazywało na tak zwany "efekt Mamdaniego", odnosząc się do burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego i obaw przed odpływem majątków z powodu podatków.

- Podatek od drugich domów ograniczy aktywność rynkową, obniży wartość nieruchomości, zaszkodzi nowym inwestycjom i osłabi gospodarkę miasta - oceniła Rada ds. Nieruchomości Nowego Jorku po przyjęciu przepisów.

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Dane z rynku pokazują jednak, że luksusowy segment na Manhattanie nie wykazuje większych oznak słabości. Według Olshan Realty w czerwcu podpisano 126 umów dotyczących apartamentów o wartości co najmniej 4 milionów dolarów. Rok wcześniej, w analogicznym czterotygodniowym okresie, było ich 124.

Ceny blisko historycznych szczytów

Średnia cena mieszkania na Manhattanie w drugim kwartale osiągnęła drugi najwyższy poziom w historii. Według Brown Harris Stevens wzrosła o 5 procent rok do roku, do około 2,2 miliona dolarów.

W segmencie najdroższych lokali wzrosty były jeszcze wyraźniejsze. Compass podaje, że sprzedaż apartamentów wycenianych od 10 do 20 milionów dolarów wzrosła o 55 procent. Sprzedaż lokali powyżej 20 milionów dolarów zwiększyła się o 33 procent, a średnie ceny ofertowe w tej grupie poszły w górę o 14 procent.

Wśród czerwcowych transakcji znalazły się między innymi:

  • dwupoziomowy penthouse za 80 milionów dolarów w nowym budynku w pobliżu West Village,
  • apartament w Downtown za 26 milionów dolarów,
  • spółdzielczy lokal na Upper East Side za 22 miliony dolarów.

Brokerzy przyznają, że część kupujących początkowo zareagowała niepokojem. Ich zdaniem obawy przed podatkiem zostały jednak przeważone przez falę płynności związaną z ostatnimi ofertami publicznymi i wzrostem wartości aktywów.

- Ilość pieniędzy na rynku jest szalona - powiedziała Lauren Muss z Douglas Elliman, której oferta apartamentu za 17,5 miliona dolarów trafiła w czerwcu do kontraktu. - Codziennie trafiają do nas duże transakcje. To tylko nabiera siły.

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Kupujący wrócili na rynek

Długoterminowe skutki podatku są wciąż niepewne. Prawnicy rynku nieruchomości wskazują, że przez lata mogą toczyć się spory dotyczące wycen, zarządów spółdzielczych, statusu rezydencji i innych kwestii związanych z nową daniną.

Hochul i Mamdani twierdzili, że podatek przyniesie 500 milionów dolarów rocznie. Biuro kontrolera finansowego Nowego Jorku szacuje wpływy niżej - na około 340-380 milionów dolarów.

Sam podatek obejmuje lokale, które nie są głównym miejscem zamieszkania właściciela i których miejska wycena przekracza 1 milion dolarów. Przepisy zaczęły obowiązywać w tym tygodniu i mają zastosowanie do rezydencji spełniających kryteria podatkowe na 5 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że nabywcy drogich drugich domów kupowanych w tym roku również będą objęci daniną.

Według agentów, część klientów wstrzymała transakcje, gdy podatek został po raz pierwszy zaproponowany. Scott Hustis z Paradigm Advisory at Compass podał przykład dwupoziomowego penthouse'u w Madison Square Park Tower, wystawionego za 16,5 miliona dolarów. Jeden z kupujących był bliski złożenia oferty, ale wycofał się po ogłoszeniu planów podatkowych. Gdy pod koniec maja szczegóły przepisów stały się bardziej jasne, klienci wrócili.

- Na rynku jest dużo pewności siebie - powiedział Hustis. - Rynki są mocne. Coraz więcej kupujących z Nowego Jorku wychodzi z ukrycia.

Hustis nie ujawnił, czy nabywca penthouse'u będzie traktował lokal jako główne miejsce zamieszkania. Jeśli nie, apartament będzie objęty podatkiem pied-à-terre w wysokości ponad 98 tysięcy dolarów za ten rok fiskalny, poza standardowym podatkiem od nieruchomości.

- Teraz widzą, że lokale trafiają do kontraktów, a ceny nie spadają, więc decydują się działać - dodał Hustis.

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Niska podaż wzmacnia presję

Do aktywności kupujących dokłada się niska podaż. Jonathan Miller, szef firmy Miller Samuel zajmującej się wycenami i analizami, wskazał, że liczba luksusowych ofert spadła o 40 procent rok do roku i jest najniższa od 2004 roku, odkąd prowadzi takie obserwacje.

Według brokerów rynek ożywił się późną wiosną, gdy inwestorzy oswoili obawy związane z wojną z Iranem, a IPO SpaceX i inne oferty publiczne stworzyły duże zdarzenia płynnościowe. Marc Palermo z Douglas Elliman poinformował, że otrzymał "mocną ofertę" na apartament za 19 milionów dolarów, który pod koniec czerwca trafił do kontraktu. Kupujący posiada już lokal w tym budynku i chciał powiększyć swoją przestrzeń. Ponieważ nie jest głównym rezydentem podatkowym Nowego Jorku, prawdopodobnie zapłaci podatek pied-à-terre.

- Ludzie wzięli oddech, przyzwyczaili się do nowej rzeczywistości, a sprytni ruszyli do działania - powiedział Palermo.

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Broker dodał, że dwaj inni wcześniejsi oferenci na lokal przy Broome Street również zamknęli niedawno transakcje - jeden na apartament za 15 milionów dolarów, drugi za 17 milionów dolarów. Według niego niemal wszyscy kupujący w segmencie premium na Manhattanie płacą gotówką, bez kredytów hipotecznych.

Popyt napędzają nie tylko wzrosty na giełdzie i boom w finansach, ale także tak zwany wielki transfer majątku. Palermo wskazał, że prowadzi wiele transakcji z kupującymi poniżej 40. roku życia, w których faktycznym nabywcą są rodzice, family office albo fundusz powierniczy.

- Widzimy wiele darowizn od rodziców - powiedział. - Jeśli masz mniej niż 40 lat i kupujesz w Nowym Jorku, istnieje duża szansa, że nie zarabiasz wystarczająco dużo, by kupić samodzielnie - podsumował.

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Tagi:
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Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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