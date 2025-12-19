Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

Mniej formalności przy budowie. Jest decyzja prezydenta

budownictwo budowa shutterstock_2458924739
Donald Tusk o deregulacji
Źródło: TVN24
Zmiana prawa budowlanego w Polsce uzyskała aprobatę prezydenta Karola Nawrockiego. Jego kancelaria przekazała, że ustawa w tej sprawie została podpisana przez prezydenta. Nowelizacja rozszerza listę inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia projektu.

Do listy dodano m.in. wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 mkw., "których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane".

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta była częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiana regulacji wynikała z potrzeby upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego. Ma się do tego przyczynić poszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Szereg decyzji Karola Nawrockiego. Co podpisał, co zawetował
Dowiedz się więcej:

Szereg decyzji Karola Nawrockiego. Co podpisał, co zawetował

TVN24

Zgłoszenie budowy po nowelizacji prawa

Zgłoszenie budowy takiego budynku będzie wymagało sporządzenia i załączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia przez niego dziennika budowy.

Obowiązkowe będzie również zawiadomienie organu administracyjnego o zakończeniu budowy, poddanie budowy okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Zmiany mają ułatwić budowę m.in. budynków związanych z kultem religijnym, oświatą, działalnością leczniczą, społeczną lub socjalną czy obsługą pocztową.

Zmiany w Prawie budowlanym blisko finalizacji
Dowiedz się więcej:

Zmiany w Prawie budowlanym blisko finalizacji

Nowy katalog obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę

Katalog obiektów budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia został poszerzony również o wolno stojące przydomowe schrony o powierzchni użytkowej do 35 m kw. przeznaczone do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W trybie zgłoszenia możliwa będzie także budowa wolno stojących kontenerów telekomunikacyjnych o powierzchni zabudowy do 35 m kw., a także bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 30 m sześc. związanych z produkcją rolną.

Ponadto zakres robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, obejmujący dotąd instalowanie pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych, uzupełniono o instalowanie magazynów energii elektrycznej o pojemności nominalnej nie większej niż 20 kWh

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PX Media/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
budownictwoKarol Nawrockiprawo
Zobacz także:
Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Kreml triumfuje po decyzji Unii Europejskiej
Ze świata
Najpopularniejsze filmiki na TikToku 2023
Po latach walk z USA jest umowa w sprawie TikToka. Powstanie specjalna spółka
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
Karol Nawrocki
Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej
TVN24
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol
Ursula von der Leyen
Media: podpisanie umowy z Mercosurem opóźnione
Ze świata
Kryptowaluty
Do Sejmu trafiła "bez zmienionego przecinka". Ustawa o krypto po raz kolejny uchwalona
Najnowsze
prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia
shutterstock_2515380993
Czyste Powietrze. Lista sprawdzonych wykonawców coraz bliżej
ORLEN_Olefiny__5
"Naprawiamy błędy poprzedników". Orlen przejmuje kluczową spółkę
Rynki
Facebook dożywotnio zawiesił konta twórcy narzędzia "Odobserwuj Wszystko"
Facebook zmienia zasady dla twórców. Linki tylko w abonamencie
Tech
Okręt patrolowy marynarki wojennej widoczny z promenady nad jeziorem Maracaibo w Wenezueli
Tankowce "na kwarantannie". Potężny cios w eksport
Ze świata
Na zakup nieruchomości na kredyt potrzeba dziś znacznie więcej gotówki niż przed rokiem
Tak się zmienią ceny najmu w 2026 roku
Nieruchomości
Donald Trump
Komunikat spółki z imperium Trumpa. Akcje poszybowały
Tech
berno shutterstock_2603045963_1
Tu się żyje najlepiej. Ranking miast
Ze świata
Głazy w Bolonii
Zaskakujący widok na historycznym placu w Bolonii
TVN24
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
Tech
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
Rynki
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
Ze świata
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
Tech
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
Dla firm
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oferty widma. Rekrutacje na stanowiska, których nie ma
Ze świata
Laptop, komputer, handel, zakupy
Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności
Pieniądze
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Ceny w dół, ale rachunki w górę
Pieniądze
pracownik praca fabryka shutterstock_2604349525
Zaskakujące dane z polskiego przemysłu
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w górę po działaniach USA
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica