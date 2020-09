Od soboty duże zmiany w budowlance. "Znikają absurdy"

Według cytowanej w informacji wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, przyśpieszenie i uproszczenie procedur sprawi, że mieszkania i domy będą trafiać do obywateli w krótszym czasie.

"Zwiększenie dostępności mieszkań to jeden w priorytetów Ministerstwa Rozwoju. Mają temu także służyć rozwiązania prawne ujęte w tzw. pakiecie mieszkaniowym, rozpatrywanym obecnie przez Sejm" - podkreśla wicepremier.

"Dzięki temu zostaną dochowane warunki bezpieczeństwa, a jednocześnie proces skróci się po stronie inwestora. Również urzędy będą miały ułatwioną pracę, bo to kilkanaście milionów stron dokumentacji rocznie" - mówi cytowany w informacji wiceminister.

Samowola budowlana

"Właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej, jeśli zgłosi do nadzoru budowlanego samowolę budowlaną - co najmniej 20-letnią – i przedstawi ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą" - czytamy.

Mniej dokumentów

Wskazano, że już na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, budujący będą składać mniej dokumentów; inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego, zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku.

Zaznaczono, że od 19 września do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie złożyć projekt budowlany, który będzie składał się z projektu zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu) i projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe). Natomiast projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna) będzie trzeba złożyć na ręce kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Znikają absurdy

Nowe przepisy likwidują też absurdy takie jak konieczność uzyskiwania zezwoleń na budowę dla biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, paczkomatów, czy automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług. Wszystkie te urządzenia do wysokości do 3 m włącznie będą - jak czytamy - zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.