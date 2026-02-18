Logo TVN24
Nieruchomości

Łatwiej o zakup ziemi. Rząd przyjął projekt

Rząd chce uprościć obrót gruntami rolnymi. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Głównym celem zmian jest zniesienie części ograniczeń.

Projekt został przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wyjaśniła KPRM, chodzi o doprecyzowanie przepisów, aby ułatwić właścicielom firm realizację inwestycji i rozwój ich działalności. Zaproponowane rozwiązania realizują działania deregulacyjne rządu.

Ułatwienie dla przedsiębiorców

"Dotychczas przedsiębiorcy mieli problem z interpretacją zasad dotyczących nabywania nieruchomości rolnych w ramach przekształceń. Zmiana prawa usunie wątpliwości w tym zakresie. Zgodnie z projektem przedsiębiorca, który przekształca swoją działalność z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę handlową, będzie mógł nabywać nieruchomości rolne bez konieczności uzyskiwania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" - wyjaśniła KPRM.

Dodano, że z kolei spółka handlowa, która przekształca się w inną spółkę handlową - w ogóle nie podlega ograniczeniom w nabywaniu nieruchomości rolnych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rolnictwo
