Najlepszy wynik od ponad 40 lat na horyzoncie. Może powstać nawet ćwierć miliona mieszkań

Według wstępnych danych GUS, w okresie od stycznia do października br. oddano do użytkowania 184,4 tys. mieszkań, czyli o 4,0 proc. więcej niż przed rokiem. Według HRE na wyciągnięcie ręki jest wynik na poziomie ok. 230 tys. nowych domów i mieszkań, których budowa zostanie formalnie zakończona w bieżącym roku. "Kluczowe będą tu dane za grudzień – tradycyjnie jest to bowiem miesiąc, w którym oddaje się do użytkowania najwięcej mieszkań" - czytamy. Dla porównania w całym 2020 roku powstało w naszym kraju prawie 221 tysięcy nieruchomości mieszkaniowych.