Nieruchomości

Ożywienie na rynku mieszkań. Wysyp nowych inwestycji

Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
W kwietniu deweloperzy rozpoczęli wyjątkowo dużo nowych inwestycji - wynika z raportu Otodom, opracowanego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Rozpoczęto budowę ponad 15 tysięcy mieszkań - to wzrost o przeszło 27 procent rok do roku i 22 procent względem marca.

"W kwietniu na place budów z dużą siłą wróciły firmy deweloperskie. Według najnowszych danych GUS uruchomiły one budowę ponad 15,1 tys. lokali, co oznacza wzrost o 27,8 proc. w ujęciu rocznym" - podano w raporcie. Jak wskazała dyrektorka badań rynku Otodom Katarzyna Kuniewicz, kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym.

"Marcowe dane sugerowały przebudzenie rynku, ale to kwiecień udowadnia, że nie mamy do czynienia z jednorazowym zrywem" - oceniła.

Wzrost liczby pozwoleń na budowę

Łącznie wszystkie grupy inwestorów rozpoczęły w kwietniu budowę 24,9 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 8,7 proc. miesiąc do miesiąca i o 24,3 proc. rok do roku.

Otodom zwraca uwagę także na silny wzrost liczby wydawanych pozwoleń na budowę. Od początku 2026 r. wydano ich 95 tys., czyli o 15,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Za zdecydowaną większość odpowiadały gospodarstwa domowe oraz deweloperzy.

Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę blisko 28,9 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 11,6 proc. rdr, natomiast deweloperzy otrzymali zgody na ponad 64,2 tys. lokali, o 22,5 proc. więcej niż przed rokiem. W samym kwietniu liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań wyniosła 27,5 tys., rosnąc o 43 proc. rdr.

Otodom zaznacza jednak, że wysoka liczba pozwoleń nie przekłada się automatycznie na natychmiastowe rozpoczynanie inwestycji. Różnica między liczbą wydanych pozwoleń a rozpoczętych budów od początku roku przekracza 20,7 tys. mieszkań.

Wciąż niewiele oddanych mieszkań

Mimo wyraźnego wzrostu aktywności inwestycyjnej liczba mieszkań oddanych do użytkowania pozostaje nieco niższa niż rok wcześniej. W kwietniu oddano do użytkowania ponad 15,3 tys. mieszkań, o 3,7 proc. mniej rdr. Od początku roku na rynek trafiło 60,6 tys. lokali, co oznacza spadek o 2 proc. rdr.

W przypadku deweloperów w kwietniu oddano do użytkowania 9,75 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 8,9 proc. wobec marca i niewielki spadek o 0,2 proc. rdr. Gospodarstwa domowe ukończyły 5,48 tys. lokali - o 13,2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 8 proc. mniej niż rok temu.

Otodom podkreśla, że obecny poziom mieszkań oddawanych do użytkowania jest efektem decyzji inwestycyjnych podejmowanych kilkanaście miesięcy temu. Jednocześnie oferta mieszkań pozostaje szeroka - na siedmiu największych rynkach deweloperzy oferują ok. 60 tys. nowych lokali.

Według raportu, w samym kwietniu deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 4,3 tys. mieszkań, o 19 proc. więcej niż w marcu i o 24 proc. więcej niż rok wcześniej.

Tagi:
Wiktor Knowski
