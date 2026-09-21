Nieruchomości Wzrost o jedną czwartą. Nowe dane z rynku mieszkań Oprac. Wiktor Knowski |

Jan Śpiewak o ustawie o najmie krótkoterminowym Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń-sierpień 2026 roku oddano do użytkowania 132,2 tys. mieszkań, czyli o 4,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku:

deweloperzy przekazali do eksploatacji 81,5 tys. mieszkań - o 2,5 proc. więcej niż w 2025 roku,

inwestorzy indywidualni ukończyli 45,2 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 4,4 proc. w skali roku.

Przybywa nowych inwestycji

W sierpniu rozpoczęto budowę 10,5 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 25,6 proc. w skali roku i spadek o 9,4 proc. względem lipca. Na koniec sierpnia 2026 r. w budowie pozostawało 860 tys. mieszkań, tj. o 0,6 proc. więcej niż na koniec analogicznego miesiąca 2025 r.

W okresie styczeń-sierpień 2026 r. rozpoczęto z kolei budowę 153,5 tys. mieszkań, tj. o blisko 5 proc. więcej niż przed rokiem:

deweloperzy przystąpili do budowy 91,6 tys. mieszkań (o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej),

inwestorzy indywidualni ruszyli z budową 57,5 tys. (o 4,0 proc. więcej).

Wzrosty względem słabego 2025

Dane GUS potwierdzają trwający od kilku miesięcy trend ożywienia na rynku deweloperskim. Szczególnie dobrze był on widoczny w ubiegłym miesiącu, kiedy liczba oddanych do użytkowania mieszkań była jedną z największych w ostatnim ćwierćwieczu.

Rośnie także liczba zezwoleń na budowę oraz rozpoczynanych inwestycji. W okresie styczeń-sierpień 2026 r. wydano pozwolenia na budowę 193,3 tys. mieszkań, tj. o 14,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Duża dynamika wzrostów po części wynika jednak z niskiej bazy. Rok 2025 był na rynku okresem spowolnienia.