Wzrost o jedną czwartą. Nowe dane z rynku mieszkań
Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń-sierpień 2026 roku oddano do użytkowania 132,2 tys. mieszkań, czyli o 4,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku:
- deweloperzy przekazali do eksploatacji 81,5 tys. mieszkań - o 2,5 proc. więcej niż w 2025 roku,
- inwestorzy indywidualni ukończyli 45,2 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 4,4 proc. w skali roku.
Przybywa nowych inwestycji
W sierpniu rozpoczęto budowę 10,5 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 25,6 proc. w skali roku i spadek o 9,4 proc. względem lipca. Na koniec sierpnia 2026 r. w budowie pozostawało 860 tys. mieszkań, tj. o 0,6 proc. więcej niż na koniec analogicznego miesiąca 2025 r.
W okresie styczeń-sierpień 2026 r. rozpoczęto z kolei budowę 153,5 tys. mieszkań, tj. o blisko 5 proc. więcej niż przed rokiem:
- deweloperzy przystąpili do budowy 91,6 tys. mieszkań (o 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej),
- inwestorzy indywidualni ruszyli z budową 57,5 tys. (o 4,0 proc. więcej).
Wzrosty względem słabego 2025
Dane GUS potwierdzają trwający od kilku miesięcy trend ożywienia na rynku deweloperskim. Szczególnie dobrze był on widoczny w ubiegłym miesiącu, kiedy liczba oddanych do użytkowania mieszkań była jedną z największych w ostatnim ćwierćwieczu.
Rośnie także liczba zezwoleń na budowę oraz rozpoczynanych inwestycji. W okresie styczeń-sierpień 2026 r. wydano pozwolenia na budowę 193,3 tys. mieszkań, tj. o 14,9 proc. więcej niż przed rokiem.
Duża dynamika wzrostów po części wynika jednak z niskiej bazy. Rok 2025 był na rynku okresem spowolnienia.