Polska w czołówce wzrostu cen za wynajem. "Oferta na rynku przeżyła szturm ludzi"

Ceny najmu w Polsce

Wskazała jeszcze jeden powód wzrostu kosztów najmu. - Wraz z tym, co się działo na rynku najmu, mamy sytuację na rynku pierwotnym i ograniczenia w dostępności kredytów. Czyli mieliśmy sytuację, w której oferta na rynku najmu przeżyła szturm ludzi zainteresowanych mieszkaniami do wynajmu - zaznaczyła Kuniewicz.

- Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w listopadzie 2020 roku na rynku było przeszło 112 tysięcy mieszkań na wynajem. Obecnie jest to już tylko 58 (tysięcy). (...) Popyt na mieszkania na wynajem zaczął się już w 2020 roku po okresie pandemicznym, gdy studenci wrócili na uczelnie, kiedy ten rynek zaczął się rozwijać, znowu wrócili najemcy. To był ten pierwszy moment. Wojna w Ukrainie - bardzo gwałtowny (spadek liczby ofert najmu - red.). W niektórych miastach 40-50 procent spadku momentalnie - mówił Wielgo.

Wzrosły czynsze najmu mieszkań

Związek Firm Deweloperskich (PZFD), powołując się na dane portalu Otodom, poinformowała, że w trzecim kwartale 2022 roku średnio o 32,2 proc. wzrosły czynsze najmu mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 40 do 60 mkw. "Stawki najmu Warszawie (porównując listopad 2021 do listopada 2022) wzrosły o 21 proc., we Wrocławiu było to 32 proc., w Krakowie 40 proc., w Łodzi 41 proc., a w Rzeszowie aż 43 proc" - podano w komentarzu.