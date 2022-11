Ministerstwo szykuje zmiany w użytkowaniu wieczystym. "Propozycja oczekiwana przez rynek"

W myśl rozwiązań opracowanych w resorcie rozwoju wszyscy użytkownicy wieczyści mają otrzymać "roszczenie o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność". Buda dodał, że nie będzie to poddane woli, czy jej braku ze strony przedstawicieli Skarbu Państwa albo samorządu - "wniosek będzie wiążący dla właściciela".

Resort wyjaśnił, że obecnie właściciel gruntu (gmina lub Skarb Państwa) nie może przekształcić użytkowania wieczystego ponieważ nie było wyznaczonych reguł odpłatności. Wynikało to z potrzeby uzgodnień zasad pomocy publicznej z Komisją Europejską. Zgodnie z proponowanymi przepisami organy publiczne nie będą już mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz przedsiębiorcy, który złoży wniosek w tej sprawie.

Opłata przekształceniowa

Zgodnie z planowanymi regulacjami w przypadku gruntów Skarbu Państwa będzie możliwość wykupu jednorazowego albo wykupu w ratach. - W formule wykupu jednorazowego będzie oferta wykupu 20 dotychczasowych opłat rocznych oraz 25 opłat rocznych w przypadku płatności ratalnej - tłumaczył Buda. Dodał, że będzie się to przekładało mniej więcej na 60 proc. obecnej wartości nieruchomości.

Minister zauważył, że w myśl nowych rozwiązań przekształceniowa opłata jednorazowa, uprawniająca do bonifikaty, będzie mogła być wniesienia do końca roku - nawet w trzecim czy czwartym kwartale.

W przypadku gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego, jak wyjaśnił Buda, "trzeba pozostawić swobodę w kształtowaniu zasad przekształcenia po stronie samorządu". - Mówimy tu tylko o pewnych warunkach brzegowych - powiedział. Dodał, że jednym z takich warunków jest np. preferencja w przypadku chęci nabycia przez użytkownika gruntu jednorazowo.

Prognoza dochodów

Odnosząc się do korzyści związanych z reformą Buda wskazał, że dodatkowe wpływy z przekształceń użytkowania we własność na gruntach Skarbu Państwa powinny wynieść w 2023 roku od 1 mld 420 mln zł do nawet 2 mld 850 mln zł.