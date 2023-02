Miejsca parkingowe "mogą zatopić inwestycje". Zmiany w lex deweloper

Ustawa deregulacyjna trafiła do Senatu. Jednym z elementów jest rozszerzenie specustawy mieszkaniowej (tzw. lex deweloper). Zakłada ona likwidację "zbędnych barier administracyjnych i prawnych". W praktyce jednak według nowych regulacji na jeden lokal budowany ma przypadać co najmniej 1,5 miejsca parkingowego. Branża ostrzega, że ceny poszybują, a inwestycje staną się nieopłacalne - dowiadujemy się z "Rzeczpospolitej".

Proponowane przepisy a ceny mieszkań

- Zawarte w ustawie deregulacyjnej zmiany to szansa na transformację terenów z upadającymi galeriami i wiekowymi biurowcami, które ze względu na upowszechnienie pracy zdalnej trudno dziś wynająć - stwierdził cytowany w "Rz" Maciej Wandzel, prezes Soho Development (przygotowuje inwestycję w ramach specustawy). Dodał, że "nowe przepisy mogłyby doprowadzić do przełomowych zmian, na przykład na stołecznym Mordorze, zmieniając monofunkcyjną biurową zabudowę w multifunkcyjny teren, który żyje także po godzinach pracy".

- Teraz zadecydował Sejm, co trochę przypomina centralne ustalanie cen w sklepach. A mamy do czynienia z ustawą deregulacyjną - powiedział Wandzel.

"Budowa hali garażowej słono kosztuje. Prezes Soho Development szacuje: jedna kondygnacja parkingu to ok. 12–13 proc. kosztów przeciętnego siedmiokondygnacyjnego budynku. Średni koszt budowy miejsca parkingowego to 70 tys. zł. Stanowiska są sprzedawane po ok. 35–40 tys. zł. Ok. 35 tys. zł jest dodawane do ceny mieszkania, aby pokryć stratę" - podała wyliczenia gazeta.