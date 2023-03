Premier zapowiada "jeszcze więcej ułatwień" w budowie domów jednorodzinnych

Domy powyżej 70 metrów kwadratowych bez zezwolenia

Waldemar Buda o zmianach

Także szef resortu rozwoju Waldemar Buda odniósł się do przyjętego w środę przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m kw., będzie możliwa na podstawie tej samej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia - zaznaczył. Wskazał, że to "kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego". - Chcemy całkowicie zrezygnować z pozwolenia na budowę przy budownictwie jednorodzinnym na własne cele mieszkaniowe - stwierdził minister Buda. Dodał, że rząd ułatwia Polakom realizację marzeń "o własnych czterech kątach". Według niego, to "szczególnie ważne" dla młodych ludzi, młodych rodzin dla ich stabilizacji życiowej. - Dzięki zmianom również większe rodziny, potrzebujące większej przestrzeni życiowej, będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury - dodał szef MRiT. Resort rozwoju poinformował, że dzięki najnowszym zmianom w prawie, niedługo, także budynki jednorodzinne o powierzchni ponad 70 m kw. (do dwóch kondygnacji), będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę. Rozwiązanie to ma usprawnić budowę budynków na własne potrzeby. Zgodnie proponowanymi rozwiązaniami w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy lub miasta, który wyda dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie - wyjaśnił resort rozwoju i technologii. Autorzy projektu zakładają, że do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. "W przypadku domów powyżej 70 m kw będzie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy" - zaznaczono. Resort zwrócił uwagę, że projektowana ustawa pozwoli też na pełną cyfryzację w obowiązujących procedurach budowlanych. Inwestorzy otrzymają możliwość zgromadzenia i przedłożenia wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej. "W organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego ograniczona zostanie więc liczba dokumentacji papierowej, a w konsekwencji dostęp do dokumentów będzie prostszy i łatwiejszy" - stwierdzono. "Będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne i informatyzację Zarówno inwestorzy, jak i organy administracji publicznej, ograniczą ilość przygotowywanej i gromadzonej dokumentacji papierowej, której dziś mamy olbrzymie ilości" – wyjaśnił minister Buda.