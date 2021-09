Pęd po własne M. Ogromny wzrost udzielonych kredytów hipotecznych

Biuro Informacji Kredytowej w czwartkowym komunikacie poinformowało, że w sierpniu 2021 roku banki sprzedały kredyty mieszkaniowe za prawie 8,2 miliarda złotych. Pod względem wartości jest to wzrost o ponad 80 procent w stosunku do sierpnia 2020 roku.

Jak poinformowało Biuro, w sierpniu 2021 r. sprzedano kredyty mieszkaniowe o wartości blisko 8,2 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 80,1 proc. Liczba kredytów wziętych w sierpniu wyniosła 24,6 tys., co oznacza wzrost o 53 proc. Od początku roku wartość kredytów mieszkaniowych wyniosła ponad 57,7 mld zł, zaś liczba 181,3 proc.