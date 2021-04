Dwie średnie krajowe pozwalają na zakup dużego "M". Wyliczenia eksperta

Polacy mogą pożyczyć więcej

Turek wyliczył, że dziś trzyosobowa rodzina, w której oboje rodzice pracują i każde z nich przynosi do domu po "średniej krajowej", mogłaby pożyczyć w ramach 30-letniego kredytu prawie 728 tys. zł, czyli o prawie 41 tys. zł więcej niż przed rokiem. "Jeśli rodzina chciałaby wykorzystać taką zdolność kredytową do cna, a do tego miała 20-proc. wkład własny, to mogłaby celować w zakup mieszkania wartego nawet 910 tysięcy złotych" - napisał.