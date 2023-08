Drgnęło na rynku deweloperskim. "Byłoby dziwne, gdyby nie podjęli rękawicy"

"Deweloperzy zaczęli (...) w lipcu budowę prawie 9,3 tys. nowych mieszkań. To oznacza wzrost o prawie 11 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Jest to też wynik o ponad 4 proc. lepszy niż w czerwcu" - zwrócił uwagą HRE Investment Trust (HREIT) w swojej analizie, powołując się na dane GUS .

Reakcja na duży popyt

Niechętni do budowy domów

Analitycy zwrócili uwagę, że "ożywił się trochę ruch na nowych budowach prowadzonych przez deweloperów, ale osoby fizyczne wciąż niechętnie rozpoczynały w lipcu budowy domów na własne potrzeby". "W porównaniu do sytuacji sprzed roku mamy tu spadek o trochę ponad 12 proc. Słabo jest też w przypadku wydawanych pozwoleń na budowę. Tych w lipcu w sumie wydano tyle, że można by podjąć budowę 19,2 tys. mieszkań. To o 14 proc. mniej niż przed rokiem. Przy tym w przypadku deweloperów mamy 17-proc. spadek r/r, a w przypadku inwestorów indywidulanych regres wyniósł niecałe 14 proc." - wskazali analitycy. Ich zdaniem słabą stroną najnowszych danych GUS są też informacje o mieszkaniach oddanych do użytkowania. "Tych w lipcu dostarczono w Polsce niecałe 14,5 tys., czyli o prawie 17 proc. mniej niż przed rokiem" - zaznaczono w komentarzu HREIT. Według ekspertów spadki wynikają głównie z mniejszej aktywności Polaków budujących domy na własne potrzeby. W lipcu ukończono ok. 4,8 tys. takich inwestycji. "To o 28 proc. mniej niż przed rokiem" - zauważyli eksperci. Deweloperzy dostarczyli w lipcu prawie 9,3 tys. mieszkań. "To o prawie 13 proc. mniej niż przed rokiem i o 30 proc. mniej niż w czerwcu br." - wskazano w opracowaniu.