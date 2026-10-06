Nieruchomości Na horyzoncie rewolucja na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań poszybują?

Rejestr cen nieruchomości za darmo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od 1 stycznia 2030 r. wszystkie nowe budynki mają spełniać standard bezemisyjny - zwraca uwagę Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Wynika to z unijnej dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków.

Ekspert zaznacza jednak, że przepisy obejmą inwestycje, dla których pozwolenia na budowę zostaną złożone dopiero po 1 stycznia 2030 r. Dodaje, że Polska jednak wciąż nie określiła jeszcze zasad ich wdrożenia, co " utrudnia dziś podanie jednej wiarygodnej kwoty, o jaką nowy standard miałby podnieść koszt budowy metra kwadratowego".

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Co z cenami mieszkań po 2030 roku?

Jędrzyński podkreśla, że nowy standard może zwiększyć koszty budowy, ale trudno dziś oszacować, o ile. Wpływ będą miały nie tylko technologie, takie jak pompy ciepła czy fotowoltaika, lecz także projekt budynku, jakość wykonania i przyszłe krajowe przepisy.

- Rok 2030 nie wystawi jednej faktury całemu rynkowi. Dla jednych firm nowy standard będzie niewielką korektą, dla innych znacznie większą zmianą. Różnica będzie zależała od jakości projektu, stosowanych już rozwiązań i tego, czy inwestycję przygotowano z odpowiednim wyprzedzeniem - wyjaśnia Jędrzyński.

Podkreśla jednak, że w przypadku budynków energooszczędnych znaczenie powinny mieć nie tylko cena lokalu i wysokość raty kredytu, ale także późniejszy koszt eksploatacji. - Budynek bezemisyjny nie będzie budynkiem bez kosztów. Może być droższy w budowie, lecz tańszy w użytkowaniu. Może również efektownie wyglądać w folderze reklamowym, a później rozczarować wysokością opłat serwisowych - ostrzega ekspert.

- Wyższa cena zakupu może więc zostać częściowo zrównoważona przez niższe opłaty. Nie należy jednak z góry zakładać, że taki bilans zawsze będzie korzystny - ocenia. Podkreśla, że możliwe oszczędności zależą m.in. od sposobu rozliczania energii, warunków umów i faktycznego zużycia budynku, dlatego deweloperzy powinni jasno wyjaśniać, kto i w jaki sposób skorzysta z produkowanej energii.

Na co kupujący powinni zwracać uwagę

Jędrzyński podkreślił, że kupujący mieszkanie niskoemisyjne powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na:

źródło ogrzewania i przygotowania ciepłej wody,

kto będzie obsługiwał wspólne instalacje,

w jaki sposób zostanie rozliczona energia produkowana na miejscu,

charakterystykę energetyczną budynku,

zasady gwarancji,

przewidywane koszty serwisu.

- Jeżeli sprzedawca posługuje się określeniami "bezemisyjny", "zielony" albo "energooszczędny", powinien wskazać konkretne parametry i rozwiązania, które te hasła uzasadniają. W przeciwnym razie ekologiczny standard może pozostać przede wszystkim argumentem marketingowym, którego wartości nabywca nie będzie w stanie sprawdzić przed zakupem - kwituje ekspert.