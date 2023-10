Zaskakujące dane z budowlanki. "Najlepszy wynik w tym roku"

Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2023 roku wzrosła o 11,5 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 11,4 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu wzrosła o 20,4 procent rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 6,1 procent.

"Odczyt dużo lepszy od prognoz"

Zdaniem Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, wrześniowe dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej wskazują na wyraźną poprawę sytuacji w budownictwie. "Odczyt okazał się dużo lepszy od prognoz, jednocześnie jest to najlepszy wynik produkcji budowlano-montażowej w tym roku" - komentuje. "Szczegółowe dane GUS pokazują, że we wrześniu br. nadal najszybciej rosła rdr produkcja w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 17,9 proc.) oraz realizujących prace budowlane specjalistyczne (10,0 proc.), ale także w przypadku jednostek zajmujących się wznoszeniem budynków pojawił się wreszcie wzrost (o 3,9 proc.)" - czytamy w komentarzu ekonomistki.

"Dane potwierdzają zatem, że nadal jednostki samorządu terytorialnego realizują inwestycje w ramach kończącej się unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale jednocześnie wskazują, że 'ruszyło' budownictwo mieszkaniowe" - zwraca uwagę. Według ekspertki tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej zdecydowanie nabiera rozpędu. "Wprawdzie częściowo za wrześniowym wynikiem stoi niska zeszłoroczna baza odniesienia, niemniej jednak dane dotyczące wydanych pozwoleń na budowę we wrześniu (wzrost o 4,2 proc. rdr) oraz dotyczące liczby rozpoczętych budów (wzrost o 20,4 proc. rdr) dowodzą, że w budownictwie mieszkaniowym ma już miejsce oczekiwany rozruch" - podkreśla. Jednak zdaniem Kurtek "nie jest to zaskoczeniem w kontekście bardzo dużego wzrostu popytu na rynku mieszkaniowym w ostatnich miesiącach, do czego przyczynił się uruchomiony w lipcu br. program 'Bezpieczny kredyt 2,0 proc.'". "Wyższe od prognoz dane dotyczące produkcji budowlano - montażowej we wrześniu, dość mocno podbijające dynamikę w całym III kwartale br. (do około 5,5 proc. rdr), mogą przyczynić się do niewielkiego, ale jednak dodatniego odczytu PKB w tym okresie" - komentuje.