Duże zmiany w najmie mieszkań. "Podatników czeka rewolucja"

Inflacja wpływa także na wakacyjne wyjazdy Polaków. - Nie pamiętam takiego sezonu, żeby w szczycie klienci mogli wybierać miejsca i hotele, do których chcieliby polecieć - mówił w programie "Tak jest" w TVN24 Piotr Henicz, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. - Coraz mniej osób na te wyjazdy stać i pojawia się pytanie, co będzie dalej - dodał. Dziennikarz TVN24 i TTV Jakub Porada zauważył, że do tego dochodzą obecne problemy z podróżami lotniczymi.