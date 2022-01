Zbudowano najwięcej mieszkań od 1979 roku. Padł też nowy rekord

W 2021 roku do użytkowania oddano prawie 235 tysięcy nowych domów i mieszkań - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak pisze HRE Investments w swoim komunikacie, to najwyższy wynik od 1979 roku. Ponadto ustanowiono historyczny rekord co do powierzchni nieruchomości, które powstały w ciągu roku.

Ze wstępnych danych GUS wynika, że deweloperzy w 2021 roku przekazali do użytku 141,7 tys. mieszkań - o 0,7 proc. mniej niż w 2020 roku. Z kolei wzrost o 19,4 proc. rok do roku dotyczył inwestorów indywidualnych, którzy oddali do użytkowania 88,3 tys. mieszkań. Taki wynik oznacza, że w ramach powyższych form budownictwa wybudowano łącznie 98 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa - spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej - oddano do użytkowania łącznie 4637 mieszkań.

Analitycy HRE Investments zauważyli, że dokonania sektora budownictwa w minionym roku to prawie 235 tys. nowych domów i mieszkań o łącznej powierzchni 21,8 mln metrów kwadratowych. Jak podkreślili, to największa liczba mieszkań oddanych do użytkowania od 1979 roku, a także historyczny rekord co do powierzchni nieruchomości, które powstały w ciągu roku.

HRE Investments

Mieszkania deweloperskie

HRE podkreśliło, że w Polsce głównie budują firmy deweloperskie. "Dlatego warto szczególnie wnikliwie obserwować ich dokonania. Jak się okazuje w całym ubiegłym roku firmy te dostały pozwolenia na wybudowanie prawie 213 tys. nowych lokali mieszkalnych. Wynik ten jest o 23,9 proc. lepszy w porównaniu do roku 2020, w którym wydano prawie 172 tys. takich pozwoleń" - czytamy.

Analitycy zwrócili jednak uwagę, że dane za grudzień 2021 roku mogą sygnalizować delikatne osłabienie koniunktury. Interpretacja może być jednak odmienna, jeżeli spojrzymy na wstępne dane GUS w szerszym ujęciu. "Decyzje wydane w grudniu ubiegłego roku pozwalają przystąpić do budowy ponad 23,5 tys. mieszkań. Jest to wynik o 7,1 proc. gorszy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Ten spadek może być jednak mylący dla oceny bieżącej koniunktury. W grudniu 2020 roku mieliśmy bowiem do czynienia z historycznym rekordem liczby wydanych pozwoleń. W oczywisty sposób porównując się do takiego wyniku możemy dziś obserwować trochę gorsze dane, ale jeśli spojrzymy na płynące z GUS informacje szerzej, to interpretacja może być zgoła odmienna" - wyjaśnili.

Analitycy przypomnieli, że przed 2020 rokiem w grudniu deweloperzy zwykle otrzymywali pozwolenia na budowę od 4 do 13 tys. mieszkań.

HRE Investments

Liczba mieszkań w budowie

Nie zawsze wszystkie wydane pozwolenia na budowę przekuwane są w faktycznie budowane mieszkania. "W efekcie najważniejsze dane do oceny bieżącej koniunktury mówią o tym, ile mieszkań zaczęto budować. Na tę liczbę najszybciej wpływa bowiem bieżący popyt na mieszkania lub nawet oczekiwania deweloperów na temat popytu. W całym 2021 roku firmy deweloperskie ruszyły z budową 166 tys. lokali. To o prawie 30 proc. więcej lokali niż w roku poprzednim. Wtedy firmy budujące mieszkania na sprzedaż zaczęły budowę 130 tys. nieruchomości" - wskazali analitycy.

Także biorąc pod uwagę sam grudzień dane wyglądają obiecująco. Według analizy HRE Investments to był najlepszy ostatni miesiąc roku w historii deweloperów pod względem liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. "Ekipy weszły bowiem na place budów, na których powstać ma 12,6 tysięcy mieszkań. To o 6,6 proc. więcej niż przed rokiem" - czytamy.

HRE Investments

Autor:mp, mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes