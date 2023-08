Rekord na rynku kredytów mieszkaniowych. Indeks wystrzelił

Popyt na kredyty mieszkaniowe w lipcu 2023 roku wzrósł o 273,1 procent w porównaniu z lipcem 2022 roku - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W komunikacie podano ponadto, że liczba wnioskujących o kredyt wzrosła w lipcu 2023 roku o 208,3 procent rok do roku.

BIK podał, że w lipcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 43,47 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 14,1 tys. rok wcześniej i jest to wzrost o 208,3 proc. W porównaniu do czerwca 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 97,5 proc.