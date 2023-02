Tani kredyt na pierwsze mieszkanie. "Kwoty pozwolą na spore zakupy"

W analizie Bartosza Turka i Oskara Sękowskiego czytamy, że według zapowiedzi rządzących już od lipca możliwe będzie zaciągnięcie ekstremalnie taniego kredytu np. na zakup domu lub mieszkania. "3 lutego poznaliśmy projekt ustawy, która ma wprowadzić preferencyjny kredyt oprocentowany na około 2 proc. w skali roku. To około 4 razy mniej niż aktualne oprocentowanie kredytów hipotecznych" - zauważają eksperci. Ich zdaniem, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ustawa może być przyjęta przez parlament jeszcze w kwietniu, a pierwsze kredyty mają szansę zostać uruchomione już w lipcu.

Spory wybór nieruchomości

"Jeśli ktoś będzie miał ponadto oszczędności, to je także będzie mógł przeznaczyć na zakup mieszkania z wykorzystaniem preferencyjnego kredytu. W projekcie ustawy pojawia się jednak granica, że o tani kredyt będziemy mogli się ubiegać wnosząc wkład własny w kwocie nie wyższej niż 200 tysięcy złotych. To w sumie oznacza, że single będą mogli na zakup mieszkania wydać do 700 tysięcy złotych, a małżeństwa czy rodzice samotnie wychowujący dzieci do 800 tysięcy złotych. To będą górne granice budżetów, którymi będzie można operować chcąc skorzystać z kredytu z dopłatą" - czytamy.