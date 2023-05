Ceny mieszkań w polskich miastach. Najnowsze dane

Ceny mieszkań w kwietniu 2023

Przekazali, że w kwietniu rekordzistą podwyżek było Trójmiasto, gdzie średnia cena metra kwadratowego zwiększyła się o ok. 5 proc. w porównaniu z marcem. Wysokie podwyżki odnotowano także w Krakowie (o 4 proc.) i Łodzi (o 3 proc.).

Eksperci porównali też średnie ceny m kw. od grudnia do kwietnia. W Warszawie nowe mieszkania podrożały przez ten czas średnio o 7 proc. na metrze. Zwrócili uwagę, że zaskoczeniem jest Trójmiasto, gdzie średnia stawka za m kw. podskoczyła o 9 proc. W Krakowie i Łodzi ceny wzrosły o odpowiednio 6 i 5 proc.

Ekspert portalu Marek Wielgo skomentował, że wpływ na podwyżki mają dwa czynniki: rosnące koszty budowy, a w efekcie coraz wyższe ceny mieszkań wprowadzanych przez deweloperów do sprzedaży oraz wyprzedawanie się mieszkań najtańszych.

- Powyższe zjawiska obrazuje zmiana struktury cenowej oferty firm deweloperskich. W Trójmieście, gdzie średnia cena metra kwadratowego wrosła w tym roku najbardziej, oferta lokali z ceną poniżej 9 tysięcy złotych skurczyła się z 24 procent do 17 procent. Za to odsetek mieszkań z ceną powyżej 15 tysięcy złotych za metr zwiększył się z 17 procent do 25 procent - stwierdził analityk.