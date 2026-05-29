Nieruchomości

Warszawa poniżej 20 tysięcy złotych za metr. Najnowsze dane z rynku

Rejestr cen nieruchomości za darmo
W maju jedynie w Trójmieście odnotowano wzrost miesiąc do miesiąca średniej ceny metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów. W tym samym czasie w Warszawie cena spadła poniżej 20 tysięcy złotych - wynika z danych serwisu RynekPierwotny.pl.

"Najwięcej emocji nadal budzi Warszawa, gdzie od początku br. średnia cena metra kwadratowego wzrosła z niespełna 18,5 tys. do blisko 20 tys. zł, czyli o ok. 8 proc. W maju pojawiła się jednak niewielka korekta - średnia spadła o ok. 100 zł, do 19,9 tys. zł za metr kwadratowy" - wskazał Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl.

Ekspert zauważył jednak, że nie wynikało to z obniżek w cennikach, lecz ze zmiany struktury oferty. Na rynek trafiła bowiem duża pula mieszkań, w tym tych relatywnie przystępnych cenowo, w mniej atrakcyjnych lokalizacjach.

Z raportu wynika, że drugi miesiąc z rzędu ceny pozostawały stabilne w Krakowie i Wrocławiu. Metr kwadratowy kosztuje tam, odpowiednio: 17,1 tys. oraz 15,3 tys. zł. Z kolei w Poznaniu, po wcześniejszych niewielkich wzrostach, maj przyniósł symboliczną korektę do poziomu 14,2 tys. zł za metr kwadratowy, czyli o ok. 100 zł mniej niż miesiąc wcześniej.

Od początku roku na stałym poziomie utrzymuje się średnia cena w Łodzi - ok. 11,5 tys. zł za metr kwadratowy. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena jest niewiele niższa i wynosi ok. 11,2 tys. zł za metr, ale - jak zauważyli autorzy raportu - dochodziło tam w tym roku do niewielkich spadków.

Na tym mało dynamicznym pod względem cen tle wyróżnia się Trójmiasto, gdzie po trzech miesiącach relatywnej równowagi cenowej średnia wzrosła w maju o ok. 1 proc. - z 17,7 tys. zł do 17,8 tys. zł za metr kwadratowy.

W ujęciu rocznym widać wyraźne różnice pomiędzy rynkami. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego jest o ok. 10 proc. wyższa niż rok temu. W Trójmieście i Poznaniu wzrost sięga ok. 6 proc., we Wrocławiu ok. 4 proc., a w Krakowie ok. 3 proc. Z kolei w Łodzi ceny pozostają praktycznie na poziomie sprzed roku, a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są o ok. 1 proc. niższe niż w maju 2025 r.

Rekordowa podaż mieszkań

Zdaniem Wielgo, obecna stabilizacja średnich cen jest w dużej mierze efektem rekordowo wysokiej podaży mieszkań oraz rosnącego udziału lokali gotowych. W niektórych metropoliach stanowią one już 20-30 proc. całej oferty, a nawet 40-50 proc. sprzedawanych dziś mieszkań to lokale oddane do użytkowania lub takie, których oddanie nastąpi w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

"Oznacza to silną konkurencję na rynku. Duża dostępność mieszkań ogranicza presję na wzrost cen i sprzyja negocjacjom, szczególnie w miastach z nadpodażą, takich jak Łódź czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie deweloperzy wyraźnie intensyfikują działania sprzedażowe" - ocenili eksperci.

Źródło: PAP
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
