Spór o wpis wiceministra. "Pobiliśmy rekord" vs "nie macie z tym kompletnie nic wspólnego"

"Według najnowszych danych GUS w 2022 roku znowu pobiliśmy rekord w liczbie wybudowanych mieszkań" - napisał na Twitterze minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że to najlepszy wynik od 1979 roku. Na te słowa zareagowali politycy opozycji. "Wasz program mieszkaniowy to katastrofa" - stwierdziła posłanka PO Agnieszka Pomaska.

"Potwierdziło się! Według najnowszych danych GUS w 2022 r. znowu pobiliśmy rekord w liczbie wybudowanych w PL mieszkań. 238,6 tys.!! To najlepszy wynik od 1979 r. i o 80 tys. wyższy niż w najlepszych latach rządów PO-PSL" - napisał Buda.

"Wy to jednak macie tupet i bezwstyd - 'pobiliśmy rekord' - wy nie macie z tym kompletnie nic wspólnego - poza wpływem na ceny wszystkiego, które podnoszą również ceny mieszkań" - zareagowała posłanka KO Magdalena Filiks.

"My?" - dopytywała się posłanka Lewicy Magda Biejat.

"Z niecierpliwością czekam na dane ile kury zniosły jajek, może też 'pobiliście rekord'" - to z kolei wpis Barbary Zdrojewskiej, senatorki PO.

Z niecierpliwością czekam na dane ile kury zniosły jajek, może też „pobiliście rekord”. — Barbara Zdrojewska (@BZdrojewska) January 24, 2023

"Mieszkań na które ludzi nie stać. Wie Pan ile lokali mieszkalnych stoi pustych?" - pytała posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska.

Mieszkań na które ludzi nie stać. Wie Pan ile lokali mieszkalnych stoi pustych? — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) January 23, 2023

"No to sprawdzam. Kto te mieszkania buduje i za ile? Nie, nie Pana rząd. Nie, nie jest taniej, jest drożej, coraz drożej, odkąd dorwaliście się do władzy. Nie, Wasz program mieszkaniowy to katastrofa" - stwierdziła na Twitterze Pomaska.

No to sprawdzam. Kto te mieszkania buduje i za ile? Nie, nie Pana rząd. Nie, nie jest taniej, jest drożej, coraz drożej, odkąd dorwaliście się do władzy. Nie, Wasz program mieszkaniowy to katastrofa. pic.twitter.com/E9eba0NY4I — Agnieszka Pomaska (@pomaska) January 23, 2023

Mniej inwestycji deweloperskich

238 tysięcy mieszkań - tyle nowych nieruchomości powstało w Polsce w 2022 roku. Jest to wynik najlepszy od 1979 roku. Trudno jednak świętować to osiągnięcie, bo sektor budownictwa mieszkaniowego dotknęło najpoważniejsze hamowanie koniunktury od kilkunastu lat - wskazali analitycy HRE Investments.

"Deweloperzy przekazali do eksploatacji 143,8 tys. mieszkań – o 1,3 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 91,0 tys. mieszkań, tj. o 3,2 proc. więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań" - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Dodał, że "w pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3,8 tys. mieszkań (wobec 4,6 tys. przed rokiem)".

"Rok 2022 był dla sektora budownictwa mieszkaniowego trudnym okresem. Ograniczony dostęp do kredytów, spadek sprzedaży mieszkań i skokowy wzrost kosztów budowy spowodowały, że liczba rozpoczynanych inwestycji oraz wydawanych pozwoleń na budowę wyraźnie spadła. To zły prognostyk na kolejne kwartały, bo przecież jeśli liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła w ciągu roku o prawie 13 proc., a liczba faktycznie rozpoczynanych inwestycji o prawie 28 proc., to oznacza to sporą wyrwę w produkcji nowych lokali" - podkreślili analitycy HRE Investments.

Polski Związek Firm Deweloperskich zwrócił uwagę, że ze względu na kryzys w sektorze deweloperskim, spowodowany głównie ograniczeniami kredytowymi dla konsumentów, w 2022 roku łączna liczba rozpoczynanych inwestycji deweloperskich w porównaniu z 2021 rokiem zmniejszy się o 1/3. "Drastycznie przyczyni się to do powiększenia luki mieszkaniowej w Polsce" - oceniono.

PZFD wskazał, że według Biura Inwestycji Kredytowych w okresie 10 miesięcy 2022 roku akcja kredytowa spadła w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku o (48,2 proc.) w ujęciu liczbowym i (45,0 proc.) w wartościowym.

Efekty programu Mieszkanie plus

Z informacji przekazanych TVN24 Biznes przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wynika, że na koniec 2022 roku w ramach części rynkowej i społecznej programu "Mieszkanie plus" wybudowano około 19 tys. lokali mieszkalnych. Do końca minionego roku trwała budowa około 31,5 tys. lokali. Resort zaznaczył, że inwestycje znajdujące się w budowie będą oddawane do użytkowania w kolejnych 2-3 latach.

Jak tłumaczyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, "projekty mieszkaniowe prowadzone w ramach rządowego programu mieszkaniowego prowadzone są we współpracy z zainteresowanymi podmiotami np. samorządami, podmiotami prywatnymi, towarzystwami budownictwa społecznego/społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi".

W 2018 roku premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że w 2019 roku w ramach programu "Mieszkanie plus" w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań. Tego celu nie udało się jednak osiągnąć.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes