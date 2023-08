Kredyt z dopłatą do raty. Minister podaje najnowsze dane

Nawet ponad 50 tysięcy wniosków

Prognozowane dopłaty od państwa dla dotychczas udzielonego kredytowania w ramach programu to ok. 159,6 mln zł - w perspektywie całego okresu kredytowania.

- Przy tej dynamice składania wniosków - około tysiąc dziennie - spodziewamy się (w 2023 r. - red.) ok. 51 tys. wniosków, co może się przełożyć na ok. 40 tys. umów kredytowych - poinformował Buda. - Jeżeliby się skończyło taką grupą, to bardzo dobrze. Oczywiście nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę beneficjentów w 2023 roku - dodał.