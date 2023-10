Ożywienie na rynku nieruchomości. Wzrost jest skokowy

O 248,8 procent wzrosła we wrześniu 2023 roku wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe – poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to 417,36 tysiąca złotych, o 23,6 procent więcej wobec września 2022 roku - dodano.

Z opublikowanego BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) wynika, że o 248,8 proc. wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe we wrześniu 2023 r.

Polacy przesłali ponad 36 tysięcy zapytań o kredyty

"Wartość Indeksu oznacza, że we wrześniu 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 248,8 proc. w porównaniu do września 2022 r." - przekazano.

Jak dodano, we wrześniu br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 36,59 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 13,58 tys. rok wcześniej – to wzrost o 169,5 proc. W porównaniu do sierpnia 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 5,9 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego we wrześniu br. wyniosła 417,36 tys. zł i była wyższa o 23,6 proc. w relacji do wartości z września 2022 r. W porównaniu do sierpnia 2023 r. wzrosła ona o 1,7 proc.

Jak podkreślił główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, "popyt na kredyty mieszkaniowe nadal jest bardzo wysoki". - Potencjalni kredytobiorcy złożyli we wrześniu tego roku wnioski kredytowe na wartość aż dwuipółkrotnie wyższą niż przed rokiem. Oznacza to, trzeci historycznie najwyższy poziom Indeksu Popytu - przekazał.

Dodał, liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła z 13,5 tys. we wrześniu zeszłego roku do 36,6 tys. we wrześniu br. - Jest to m.in. efekt dużego zainteresowania kredytem mieszkaniowym w ramach programu "Kredyt 2 proc.". Szacujemy, że ok. 60 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w sierpniu br. to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie - wskazał.

Jest rekord na rynku nieruchomości

W jego ocenie wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe wynika z poprawy sentymentu do kredytów mieszkaniowych wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu, ale wzrosła ich zdolność kredytowa. - Istotnym czynnikiem jest także wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej wartości aż 417,36 tys. zł – to prawie o 1/4 wyższa wartość w porównaniu do września 2022 r. Tak wysoka kwota wynika zarówno ze wzrostu cen nieruchomości, jak i z faktu, że duża część osób chcących skorzystać z programu "Kredyt 2 proc." składa wnioski na kwoty zbliżone do górnego poziomu ograniczenia w tym programie (500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł dla małżeństw) - wyjaśnił.

W skład Grupy BIK wchodzą: Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.

