Obowiązek dotyczący jawności cen mieszkań obowiązuje od kilku dni. Mimo to do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęło już ponad tysiąc zgłoszeń o naruszeniach - informuje "Rzeczpospolita". Jak czytamy, zdarzają się kwoty w wysokości jeden złoty za lokal.

Wkrótce po wejściu w życie przepisów ustawy o jawności cen mieszkań, media zaczęły informować, że nie wszystkie firmy deweloperskie w pełni się do nich zastosowały.

"Stwierdzili, że chcą być sprytni albo dowcipni"

- Niektórzy deweloperzy stwierdzili, że chcą być sprytni albo dowcipni, i wskazują cenę jeden złoty za każde mieszkanie. Mogą to robić, bo informacja na stronie nie jest ofertą, której przyjęcie powoduje zawarcie umowy, a tylko (...) informacją - mówi cytowany przez "Rz" prezes Pekabex Development Grzegorz Kawecki.

Na to, że cena na stronie internetowej dewelopera nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego wskazuje także w rozmowie z dziennikiem adwokat Andrzej Bućko. Samo podanie ceny za 1 m kw. nie wyczerpuje katalogu istotnych elementów umowy, w tym samego jej przedmiotu, szczegółowego opisu lokalu, terminu realizacji itp. Jest to więc raczej zaproszenie do zawarcia umowy - pisze gazeta.

Dodaje, że w przypadku rozbieżności między ceną podaną na stronie, a tą oferowaną przy zawarciu umowy, nabywca ma jednak prawo żądać zawarcia umowy po cenie dla niego najkorzystniejszej (wynika to z art. 19a ust. 6).

Zgłoszenia do UOKiK

Powołując się na dane UOKiK-u, "Rz" informuje, że dotąd do Urzędu wpłynęło ponad tysiąc skarg dotyczących braku ujawnienia cen przez deweloperów, choć część z nich jeszcze sprzed 11 września (to dzień wejścia ustawy w życie). Większość z nich przygotowana jest według szablonów ze stron internetowych. Wpłynęło też kilka zapytań od deweloperów.

UOKiK przypomniał w korespondencji z gazetą, że kary grożące deweloperom za niestosowanie się do wymogów ustawy mogą wynosić do 10 proc. obrotu. Wskazał również, że ustawa zobowiązuje deweloperów do ujawniania nie tylko ceny za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, ale też pomieszczeń przynależnych i innych świadczeń, za które musi zapłacić kupujący.

