Nieruchomości

Nawet 88 tysięcy na plusie. "Istotna rola na rynku"

Rejestr cen nieruchomości za darmo
Źródło: TVN24
Za kupno mieszkania w największych miastach w ubiegłym roku płacono 11-15 procent mniej niż wynosiły ceny ofertowe - wynika z raportu serwisu SonarHome.pl. Według ekspertów kluczowe są negocjacje ze sprzedającymi, gdyż mogą przynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych potencjalnych oszczędności.

Z raportu wynika, że podaż mieszkań w największych miastach w pierwszej połowie ubiegłego roku rosła, natomiast w drugiej zaczęła stopniowo maleć, co można - w ocenie ekspertów - interpretować jako sygnał wchodzenia rynku w fazę większej stabilności. Jednocześnie ceny mieszkań w większości analizowanych lokalizacji zmieniały się jedynie w niewielkim stopniu – zwykle o kilka procent w skali roku.

"Negocjacje odgrywały istotną rolę na rynku"

Autorzy raportu wskazali jednak, że nie oznacza to pełnej równowagi między sprzedającymi i kupującymi. W 2025 roku nadal widoczna była wyraźna różnica między cenami ofertowymi a prawdopodobnymi cenami transakcyjnymi.

Według szacunków różnica ta wynosiła od 11 proc. w Poznaniu i Krakowie, przez ok. 14 proc. w Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu, do 15 proc. w Warszawie. W wymiarze nominalnym oznaczało to na około 2,2 tys. zł różnicy na metrze kwadratowym w Warszawie i niespełna 1 tys. zł w Łodzi.

- W przypadku lokalu o powierzchni 40 metrów kwadratowych w Warszawie przeciętna różnica między ceną ofertową a prawdopodobną ceną transakcyjną mogła wynosić około 88 tysięcy złotych, podczas gdy w Łodzi było to około 40 tysięcy złotych. Dane te pokazują, że mimo stabilnych stawek ofertowych negocjacje nadal odgrywały istotną rolę na rynku - wskazał Anton Bubiel z SonarHome.pl.

"Większe lokale dłużej pozostają w sprzedaży"

Pod względem struktury podaży w 2025 roku sytuacja była stosunkowo stabilna. Największą część dostępnych ofert w analizowanych miastach stanowiły mieszkania o powierzchni od 40 do 60 mkw. W praktyce oznaczało to, że na rynku dominowały lokale dwupokojowe, które najlepiej odpowiadają potrzebom zarówno kupujących na własne potrzeby, jak i inwestorów.

Jak podano w raporcie, udział lokali o powierzchni poniżej 40 mkw. różnił się w zależności od miasta. Najwięcej takich ofert pojawiało się w Łodzi, gdzie stanowiły one 32 proc. całej podaży. W Krakowie ich udział wynosił 28 proc., a w Warszawie 27 proc. Najmniej małych mieszkań dostępnych było we Wrocławiu – gdzie stanowiły około 21 proc. oferty.

Mieszkania o powierzchni od 60 do 80 mkw. stanowiły zazwyczaj kilkanaście procent rynku, choć w niektórych miastach ich udział był wyższy. Granica 20 proc. została przekroczona jedynie w Gdańsku i we Wrocławiu. Z kolei lokale o powierzchni powyżej 80 mkw stanowił tylko kilka procent całkowitej liczby ofert w analizowanych miastach.

Struktura podaży według liczby pokoi była w dużej mierze konsekwencją rozkładu powierzchni mieszkań. W większości analizowanych lokalizacji mieszkania dwupokojowe odpowiadały za ponad 40 proc. całej oferty. Największy udział tego typu lokali odnotowano w Łodzi, gdzie stanowiły one aż 48 proc. wszystkich ogłoszeń.

Z kolei udział lokali o powierzchni powyżej 100 mkw w całkowitej liczbie ofert wzrósł w 2025 roku z 3 do 8 proc., co jednak - w ocenie autorów raportu - nie musi oznaczać wzrostu popularności takich mieszkań.

- Bardziej prawdopodobne jest, że większe lokale dłużej pozostają w sprzedaży, co powoduje ich większą widoczność w statystykach podaży – stwierdził Bubiel.

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski / Shutterstock

Zobacz także:
Warszawa, 06.03.2026. Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie
Ewakuacje z Bliskiego Wschodu. Resort podał dane
Ze świata
Gwardia Rewolucyjna Iranu
Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
Ze świata
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Dziewiąte takie losowanie Lotto z rzędu
Pieniądze
Donald Trump
Ryzyko blokady Ormuz. Generał ostrzegał prezydenta USA
Ze świata
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
Pożar w terminalu naftowym w Fudżajrze. Część przeładunków ropy zawieszona
Ze świata
Nairobi - sprzedawca gazet
Zmiana właściciela medialnego giganta. Rynek reaguje
Ze świata
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Nowy nabór w PAŻP. Poszukiwani kontrolerzy ruchu lotniczego
Z kraju
GettyImages-2235448391
Meta planuje cięcia zatrudnienia. W tle miliardowe inwestycje w AI
Tech
Prezydent USA Donald Trump
Miliardy prowizji dla admnistracji Trumpa. Ogromna zapłata od TikToka
Ze świata
kombajn rolnik pole uprawa wies S shutterstock_448065859
Konflikt z Iranem wpływa na notowania. Ceny zbóż rosną
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump kontra Powell. Sąd zatrzymuje śledztwo i uderza w prezydenta
Ze świata
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W NOWYM JORKU USA
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen ropy, niepokój Wall Street
Rynki
shutterstock_2117281391
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2527150573
Niemcy wybierają Polskę. Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa
Moto
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zielone światło z Iranu. Dwa statki mogą przepłynąć cieśninę
Ze świata
Robert Fico, Viktor Orban
Blokada sankcji na Rosję. Nowy warunek Słowacji
Ze świata
shutterstock_2594879757
Te treści AI mają być zakazane. Unia planuje zaostrzenie przepisów
Tech
shutterstock_2525172943
Nawet do 8 tysięcy za gromadzenie deszczówki. Nabór już wkrótce
Nieruchomości
shutterstock_2459516807
Subskrypcje z pułapką. Światowy lider zapłaci miliony za ukryte opłaty
Tech
shutterstock_2271641799
Jak zamożni opuszczają Bliski Wschód? Gotowi są zapłacić setki tysięcy dolarów
Turystyka
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Płatności nie będą możliwe. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
Z kraju
SAFE sprzęt PAP
Ekonomista o "krytycznym" elemencie SAFE: czynił ten kredyt atrakcyjnym
Z kraju
Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Sejm uchwalił "rozwody pozasądowe"
Prawo
Inwestor, giełda, broker, trader
Osobiste konta inwestycyjne opóźnione. Resort przychylił się do apeli
Pieniądze
safe PGZ zbrojenia sklej
Te firmy czekają na SAFE. Zobacz interaktywną mapę
Z kraju
Diesel paliwa
Sytuacja na stacjach benzynowych. Ile zapłacimy za paliwo w najbliższych dniach?
Z kraju
Mark Zuckerberg
Meta przekłada premierę Avocado. Model ma być za słaby na debiut
Tech
Lotnisko w Dubaju
Cios w branżę. "Dla tych przewoźników to katastrofa"
Maja Piotrowska
Donald Trump
USA wszczyna dochodzenia przeciwko 60 państwom
Ze świata
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Najnowsze dane o inflacji w Polsce. "Ostatni taki miesiąc"
Pieniądze
