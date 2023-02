Ceny najmu w Polsce. "Najemcy przestali akceptować obecne, wysokie stawki"

czytaj dalej

Banki w 2022 roku udzieliły ponad 126,3 tysiąca nowych kredytów mieszkaniowych. Oznacza to spadek o 50,75 procent w porównaniu do rekordowego 2021 roku - wynika z raportu AMRON-SARFiN, opublikowanego na stronie Związku Banków Polskich. "Rok 2022 był dla sektora kredytowego okresem zjazdu po równi pochyłej, na którą wspinał się od roku 2014" - wskazał dr Jacek Furga, przewodniczący Komitetu do spraw Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Ponadto - jak wskazano w raporcie - "w sektorze budownictwa mieszkaniowego zaobserwowano najpoważniejsze zahamowanie koniunktury od kilkunastu lat".