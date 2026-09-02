Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

Rząd zdecydował w sprawie najmu krótkoterminowego

|
Warszawa ludzie ulice shutterstock_2725086403
Tusk o najmie krótkoterminowym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: trabantos/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy dotyczącej najmu krótkoterminowego. Ma ona umożliwić gminom tworzyć strefy wolne od takiej działalności.

Autopoprawka zakłada przyznanie gminom, wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazania najmu krótkoterminowego na obszarze ich działania.

"Nowe przepisy mają pomóc lepiej chronić spokój, bezpieczeństwo i porządek publiczny, a jednocześnie zapewnić przedsiębiorcom oferującym najem czas na dostosowanie się do nowych zasad" - przekazał w komunikacie resort sportu i turystyki, który jest odpowiedzialny za ten projekt.

Zakaz najmu krótkoterminowego. Zapowiedź premiera
Dowiedz się więcej:

Zakaz najmu krótkoterminowego. Zapowiedź premiera

Z kraju

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw.

Najem krótkoterminowy opanował centra miast. "Mamy dziki zachód"
Dowiedz się więcej:

Najem krótkoterminowy opanował centra miast. "Mamy dziki zachód"

Wpływ najmu krótkoterminowego na sąsiedztwo

Resort turystyki podkreślił, że najem krótkoterminowy, szczególnie w popularnych turystycznie miejscowościach, może mieć wpływ na codzienne życie mieszkańców. 

"Chodzi m.in. o hałas, zakłócanie ciszy nocnej czy inne zachowania naruszające porządek i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego projekt wzmacnia rolę osób, które mieszkają w danej nieruchomości, ich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz władz gmin" - przekazało MSiT.

Jak dodało, "nowe przepisy dadzą im większe możliwości reagowania na problemy związane z najmem krótkoterminowym".

Powrót do pierwotnych rozwiązań

Projekt autopoprawki przywraca rozwiązania zawarte w pierwotnej wersji ustawy. Zostały one usunięte w wyniku wcześniejszej autopoprawki zaproponowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt nowelizacji w takim kształcie został następnie przyjęty w lipcu przez rząd. Stało się to przyczyną sporu w koalicji rządowej.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazywała, że przyjęty przez rząd projekt "daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb oraz zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy będą mieli za ścianą 'patohotel', który często przekształca się w jeszcze gorszą instytucję".

Z kolei wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś przekonywał, że poprawka wykreślająca możliwość wprowadzania stref wolnych od najmu krótkoterminowego została przyjęta, ponieważ takie rozwiązanie "nie jest konieczne". Jego zdaniem przepisy zawarte w projekcie przyjętym przez rząd zapewniały mieszkańcom i samorządom wystarczające uprawnienia. Obecna autopoprawka przygotowana przez MSiT przywraca jednak wcześniej usunięte rozwiązania.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Żurek o zatrzymaniu trzech osób: mają kluczowe informacje o zaginięciu Suszka
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
Udostępnij:
Tagi:
Najem krótkoterminowyRada Ministrów
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
moskwa lotnisko terminal shutterstock_2333644955
Ukraina: rosyjskie niebo nie jest bezpieczne dla lotnictwa. Jest oficjalny apel
Ze świata
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Prezydent zablokował państwowy e-dziennik. Sprawdzamy jego argumenty
Łukasz Figielski
shutterstock_2476648205
Shein traci na giełdzie. Rośnie niepewność wokół przyszłości firmy
Ze świata
Prezes NBP prof. Adam Glapiński
Glapiński na G20: nie możemy przesądzać o przyszłych decyzjach
Z kraju
PKO BP
Koniec WIBOR-u coraz bliżej. Duża zmiana w kredytach hipotecznych
Z kraju
Donald Tusk
Zakaz najmu krótkoterminowego. Zapowiedź premiera
Z kraju
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
Zaawansowany model OpenAI wzbudza obawy
Tech
shutterstock_2270803857
Dodatek dla emerytów. Komunikat kancelarii premiera
Dla seniora
Elon Musk
Musk krytykuje UE. "Całkowicie oderwany od rzeczywistości"
Tech
Badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem
Elastyczny termin badania technicznego. Idą zmiany dla kierowców
Moto
gielda chiny - Frame China shutterstock_361587809
"Globalny fenomen". Rynek w strachu
Rynki
Anton Siluanov
Rosja rozmawia z USA. "Należy kontynuować"
Ze świata
W Turcji na Morzu Marmara trwa akcja poczukiwawczo-ratunkowa po zderzeniu statków handlowych
Zderzenie dwóch statków. Z jednym urwał się kontakt
Ze świata
Warszawa ludzie ulice shutterstock_2725086403
Nowa podatkowa rzeczywistość. "Może przeorać polski system"
Z kraju
portfel pieniądze
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS pokazał nowe dane
Z kraju
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
"Gwałtowne zmiany w eskalacji". Nowa fala wstrząsa rynkiem
Ze świata
Donald Trump
Amerykanie ocenili ostatnie ruchy Trumpa. Nowy sondaż
Ze świata
Scott Bessent podczas szczytu G20
Zgrzyt na koniec szczytu G20. "Myślę, że to niesamowite"
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
shutterstock_2239909941
100 milionów do wygrania. Kumulacja Eurojackpot rośnie
Z kraju
shutterstock_2664180733
Wiadomo, kim była ofiara ataku na Times Square. To pracowniczka dużego banku
Ze świata
Warszawa miasto rowerzysci shutterstock_2755409453
Ceny mieszkań w dół. Największy spadek w stolicy
Nieruchomości
Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje. Amerykańskie siły atakują
Ze świata
Elon Musk
"AI po prostu zmiażdży wszystkich ludzi". Musk zabiera głos na szczycie G20
Tech
Brandenburg
"Akty sabotażu" niedaleko niemieckiej elektrowni
Ze świata
Miłosz Motyka
"Wydaliśmy 5 miliardów złotych". Minister energii o zmianach dla kierowców
Z kraju
benzyna paliwa stacja shutterstock_2758254983
Tankowanie będzie coraz droższe. Prognozy na początek września
Z kraju
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Stała baza USA w Polsce. Domański: znajdziemy środki
Ze świata
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Amazon ma poważny problem. Chodzi o miliardy dolarów
Ze świata
Scott Bessent
Bessent stawia ultimatum Rosji. Czego dotyczyły rozmowy?
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica