Morawiecki zapowiadał 100 tysięcy mieszkań, nie wyszło. Teraz jest mowa o kolejnych 75 tysiącach

We wtorek doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubu Lewicy na temat Krajowego Planu Odbudowy. Lewica wcześniej przedstawiła swoje propozycje do KPO, od których przyjęcia uzależnia poparcie dla ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. Ostatecznie rząd zdecydował się - o czym informował premier - wprowadzić te postulaty do KPO - w tym w zakresie budowy 75 tys. mieszkań komunalnych. Krajowy Plan Odbudowy w piątek ma przyjąć Rada Ministrów.