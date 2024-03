Minister: popyt na mieszkania jest olbrzymi

Trzy elementy

- Pierwszym elementem jest wsparcie dla budownictwa społecznego, projekt jest już w wykazie prac legislacyjnych rządu. To wsparcie dla TBS-ów, dla spółdzielni - wymieniał.

Dodał, że drugim elementem jest wsparcie dla kredytobiorców, czyli tak zwany Kredyt 0 procent. - To program dla osób, które faktycznie chciałyby posiadać mieszkania na własność, ale nie spełniają dzisiejszych kryteriów banków. Ten program jest bardzo mocno skoncentrowany na rodzinach z dziećmi, poziom oprocentowania będzie zależał od liczby dzieci w rodzinie - powiedział.

Stwierdził, że progi zostały wprowadzone po wyciągnięciu wniosków z działania programu kredytowego za rządów PiS (kredyt 2 proc.), który zdaniem Hetmana został wprowadzony "pod wybory". - Mieliśmy w przypadku tego programu sytuację, że 30 procent osób (...) mogło spokojnie wziąć normalny kredyt w banku i nie musiało ubiegać się o te 2 proc. Faktycznie zabrali więc wsparcie tym, którzy go potrzebowali - powiedział.

Najważniejsza kwestia

- W tym tygodniu dostałem od współpracowników projekt dotyczący deregulacji, aby odblokować rynek podaży, bo z nią mamy problem, nie z kwestią popytową, bo on jest olbrzymi, ale z podażą. To będzie trzeci, najważniejszy element - podkreślał.

Wakacje od ZUS

Dodał, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z programu jeszcze "pod koniec tego roku". - Co ważne, nie będzie to z uszczerbkiem na przyszłym koncie emerytalnym dla takiej osoby, bo składki pokryje państwo - wyjaśniał.

- Co istotne, przedsiębiorca nie płacąc tej składki będzie nadal mógł prowadzić działalność gospodarczą, wystawiać faktury, wykonywać różnego rodzaju usługi. Jest to kwestia, którą obiecywaliśmy na samym początku, jest po zgodzie rządu teraz idzie do prac parlamentarnych i tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że w tym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania - mówił minister.