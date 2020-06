Młodzi dorośli mieszkają z rodzicami. Polska w europejskiej czołówce

Około 2,4 miliona Polaków w wieku 25-34 lata wciąż mieszka z rodzicami - wynika z analizy przygotowanej przez HRE Investments. To jeden z najwyższych wyników w Europie.

Autorzy analizy wskazali, że do europejskiego urzędu statystycznego Eurostat spływają pierwsze podsumowania sytuacji mieszkaniowej młodych obywateli z urzędów statystycznych poszczególnych krajów. Z tych dotyczących Polski wynika, że w gronie osób w wieku 25-34 lat wciąż aż 43,9 procent osób mieszka z rodzicami.

"Jest to tym bardziej uderzające, że mówimy i grupie wiekowej, która co do zasady zakończyła naukę w szkołach wyższych, powinna pracować, usamodzielniać się czy zakładać rodziny. Problem dotyczyć może aż 2,4 miliona Polaków w wieku 25-34 lat" - wskazali eksperci HRE Investments.