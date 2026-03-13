Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości
|

"Rozżaleni i wściekli". Sprawę mieszkań bada prokuratura

Joanna Rubin-Sobolewska
Joanna Rubin-Sobolewska
"Myśleliśmy, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, że wreszcie będzie stabilnie"
"Myśleliśmy, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, że wreszcie będzie stabilnie"
Źródło: BearFotos/Shutterstock
Uwierzyliśmy. I to był błąd - mówią mieszkańcy katowickiego osiedla z programu Mieszkanie Plus. Sprawą zajmuje się prokuratura, a śledztwo dotyczy ponad setki lokatorów i potencjalnie może dotyczyć milionowych kwot. Podobne historie słyszymy dziś z całego kraju. - Nigdy wcześniej w Polsce nie mieliśmy do czynienia z takim problemem - komentuje w rozmowie z TVN24+ adwokat Natan Stalmach.Artykuł dostępny w subskrypcji

Mogli wiercić w ścianach, wieszać zdjęcia, urządzać mieszkanie po swojemu. Wybierać meble, które naprawdę im się podobały.

Gdy poprzednio wynajmowali mieszkanie, to w szafie były ciuchy właścicielki. Więc zawsze musieli się dostosowywać.

A dziś Katarzyna Czernic z Torunia z partnerem mieszka na pięćdziesięciu metrach kwadratowych. Mają osobną kuchnię, duży salon, sypialnię. Za najem płacą 1750 złotych, wszystko mają nowe i zrobione po swojemu. Rynkowy czynsz (bez rachunków za media) za tej wielkości mieszkanie to średnio około 2,2 tysiąca złotych, a w nowszych inwestycjach często znacznie więcej. Czyli mają taniej.

To jedyni nasi rozmówcy, którzy mówią, że są zadowoleni z programu Mieszkanie Plus, flagowego projektu realizowanego za rządów PiS, o którym prezes partii Jarosław Kaczyński przyznawał później, że "nie wszystko wyszło".

Pani Katarzyna mówi, że program w jej przypadku się sprawdził, bo od początku nie zakładała wykupu mieszkania. Najważniejszy był dla niej tani i stabilny najem. - Wolałabym nawet podpisać jedną umowę na dziesięć lat i po prostu spokojnie mieszkać - uśmiecha się.

Zupełnie inaczej sytuację ocenia Jakub Goliniewski, mieszkaniec katowickiego osiedla Nowy Nikiszowiec. - To systemowe oszustwo, którym dziś zajmuje się prokuratura - mówi.

"Uwierzyliśmy. I to był błąd"

Mieszkanie Plus był programem wprowadzonym za czasów rządów PiS, którego celem było zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób bez zdolności kredytowej i o umiarkowanych dochodach. Opcje były dwie: albo tańszy od rynkowego czynsz, albo podwyższony czynsz, ale zawierający ratę wykupu (dojście do własności po określonym okresie). Fundamentem niskich cen miały być grunty pod budowę pozyskane od spółek Skarbu Państwa, samorządów, nawet wojska.

Program uruchomiono w 2016 roku, realizował go między innymi PFR Nieruchomości, a jego pierwotna formuła była stopniowo wygaszana od 2019 roku i formalnie zakończona w 2023 roku.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jakie były pierwotne założenia programu Mieszkanie Plus i dlaczego nie zostały zrealizowane?
  • Co mówią prawnicy i eksperci o sztandarowym programie rządów PiS?
  • Dlaczego mieszkańcy czują się oszukani?
  • Jakie działania podejmuje prokuratura i UOKiK w sprawie Mieszkania Plus?
  • Jakie są możliwe rozwiązania problemów mieszkańców według ekspertów?
Joanna Rubin-Sobolewska
Joanna Rubin-Sobolewska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
20 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
Miłosz Motyka
Motyka: nie wykluczamy obniżki stawki VAT na paliwo
Z kraju
telefon szpieg hacker
"Nowa, groźna kampania". Krajowy operator ostrzega
Tech
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
LOT ponownie przedłuża zawieszenie lotów. Chodzi o trzy kierunki
Turystyka
Donald Trump
Tyle USA kosztuje wojna z Iranem. Administracja podała kwotę
Ze świata
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ugoda to za mało. Amazon oskarżony o unikanie podatków
Ze świata
Modżtaba Chamenei
Media: Nowy przywódca Iranu ma sieć nieruchomości w Europie
Ze świata
Władimir Putin
1,5 miliarda dolarów mniej. Rosja traci krocie na ropie
Ze świata
GettyImages-2178325356
Mała wyspa na oku Trumpa. "To mogłoby doprowadzić do ostatecznego załamania"
Maja Piotrowska
shutterstock_2489072025
Stworzyła kolekcję zapachów dla popularnej sieciówki. Teraz czeka ją pozew
Ze świata
Iran. Uczestniczka pogrzebu trzyma plakat z podobizną nowego przywódcy kraju, Modżtaby Chameneiego
"Narzędzie nacisku na wroga". Nowy przywódca Iranu o zamknięciu cieśniny Ormuz
Ze świata
Korea Południowa, rynki
Ulegli presji Trumpa. Zainwestują miliardy w USA
Ze świata
Rosatom buduje lub planuje zbudować elektrownie jądrowe w kilku krajach m.in. na Węgrzech.
Rosyjski atom podjął decyzje w sprawie Iranu
Ze świata
moskwa rosja metro smartfon shutterstock_2419560045
Problemy z internetem w Moskwie. Kreml zabrał głos
Tech
Malediwy, Male
Kolejne popularne kierunki na liście ostrzeżeń. Ministerstwo odradza podróże
Turystyka
Anhtropic Claude AI
Anthropic ma sojuszników. Jest stanowisko firm Big Tech
Tech
Miłosz Motyka
Motyka: Polska dysponuje rezerwami ropy na trzy miesiące
Z kraju
ludzie, ulica, przechodnie
W kwietniu ruszą wypłaty "trzynastek". Komu przysługuje?
Pieniądze
Lotnisko we Frankfurcie
Odwołują loty przez strajk. Nawet 300 dziennie
Turystyka
Ulica WIEczorka: ceny paliw
"Po prostu będę więcej jeździł rowerem". Co Polacy myślą o drogich paliwach?
Pieniądze
Irański okręt w Cieśninie Ormuz
Media: Iran otwiera cieśninę Ormuz dla kolejnego sojusznika
Ze świata
NCBJ (zdj. ilustracyjne)
Cyberatak na NCBJ. Gawkowski: ślad prowadzi do Iranu
TVN24
Karol Nawrocki
Będą koszty, "nawet gdybyśmy złoto sprzedawali"
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Cena ropy znów przekroczyła 100 dolarów za baryłkę
Rynki
pap_20260211_3WA
USA uwolnią rezerwy. "Później uzupełnimy"
Ze świata
Glapiński i Nawrocki
"Zasłona dymna, żeby prezydent miał alibi"
Z kraju
Posiedzenie Sejmu
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Sejm zdecydował
Z kraju
Andrzej Domański
"Atmosfera dosyć napięta". Minister finansów o spotkaniu z prezydentem
Z kraju
SAFE sprzęt PAP
Co warto wiedzieć o SAFE
Maja Piotrowska, Łukasz Figielski
Donald Trump
Trump znowu grozi. "Możemy zakończyć cały handel"
Ze świata
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica