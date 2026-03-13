"Rozżaleni i wściekli". Sprawę mieszkań bada prokuratura

"Myśleliśmy, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, że wreszcie będzie stabilnie"

Mogli wiercić w ścianach, wieszać zdjęcia, urządzać mieszkanie po swojemu. Wybierać meble, które naprawdę im się podobały.

Gdy poprzednio wynajmowali mieszkanie, to w szafie były ciuchy właścicielki. Więc zawsze musieli się dostosowywać.

A dziś Katarzyna Czernic z Torunia z partnerem mieszka na pięćdziesięciu metrach kwadratowych. Mają osobną kuchnię, duży salon, sypialnię. Za najem płacą 1750 złotych, wszystko mają nowe i zrobione po swojemu. Rynkowy czynsz (bez rachunków za media) za tej wielkości mieszkanie to średnio około 2,2 tysiąca złotych, a w nowszych inwestycjach często znacznie więcej. Czyli mają taniej.

To jedyni nasi rozmówcy, którzy mówią, że są zadowoleni z programu Mieszkanie Plus, flagowego projektu realizowanego za rządów PiS, o którym prezes partii Jarosław Kaczyński przyznawał później, że "nie wszystko wyszło".

Pani Katarzyna mówi, że program w jej przypadku się sprawdził, bo od początku nie zakładała wykupu mieszkania. Najważniejszy był dla niej tani i stabilny najem. - Wolałabym nawet podpisać jedną umowę na dziesięć lat i po prostu spokojnie mieszkać - uśmiecha się.

Zupełnie inaczej sytuację ocenia Jakub Goliniewski, mieszkaniec katowickiego osiedla Nowy Nikiszowiec. - To systemowe oszustwo, którym dziś zajmuje się prokuratura - mówi.

"Uwierzyliśmy. I to był błąd"

Mieszkanie Plus był programem wprowadzonym za czasów rządów PiS, którego celem było zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób bez zdolności kredytowej i o umiarkowanych dochodach. Opcje były dwie: albo tańszy od rynkowego czynsz, albo podwyższony czynsz, ale zawierający ratę wykupu (dojście do własności po określonym okresie). Fundamentem niskich cen miały być grunty pod budowę pozyskane od spółek Skarbu Państwa, samorządów, nawet wojska.

Program uruchomiono w 2016 roku, realizował go między innymi PFR Nieruchomości, a jego pierwotna formuła była stopniowo wygaszana od 2019 roku i formalnie zakończona w 2023 roku.