Rząd Tuska szykuje nowy program. Jest zapowiedź

FCA Powertrain, czyli należąca do światowego giganta motoryzacyjnego - firmy Stellantis - fabryka silników w Bielsku-Białej, jest w stanie likwidacji - poinformował na swojej stronie internetowej działający w tej firmie Związek Zawodowy Pracowników Metalowcy. Zwolnienia grupowe mają objąć całą załogę i potrwać do grudnia 2024 roku. "W 2024 roku Stellantis będzie kontynuował proces wygaszania produkcji w zakładzie spółki FCA Powertrain w Bielsku-Białej aż do jej całkowitego zakończenia" - potwierdza spółka w odpowiedzi przekazanej redakcji biznesowej tvn24.pl.