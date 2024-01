Kontrowersje w sprawie propozycji rządu. "Powiela wszystkie wady programu Bezpieczny kredyt"

Nowy pomysł rządu, czyli program dopłat do mieszkań Mieszkanie na start "przełoży się praktycznie wyłącznie na wzrost cen nieruchomości i nie poprawi dostępności mieszkań w Polsce" - stwierdził ekonomista dr hab. Adam Czerniak ze Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Damian Kaźmierczak wskazał natomiast cztery grupy beneficjentów programu.

Jak poinformował w czwartek minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, resort przygotował projekt programu Mieszkanie na start, by wspierać zakup pierwszego mieszkania Jak dodał, w budżecie państwa na program przewidziano 500 mln zł; ma on ruszyć od połowy roku.

Ministerstwo zakłada, że w ramach nowego programu w 2024 roku uda się udzielić 50 tysięcy kredytów. Oprocentowanie kredytu w Mieszkaniu na start będzie uzależnione do wielkości gospodarstwa domowego, podobnie jak wysokość kredytu.

Mieszkanie na start - komentarze

"Nowy pomysł MRiT na dopłaty do kredytów mieszkaniowych powiela wszystkie wady programu BK2 (Bezpieczny kredyt 2 procent - red.). Limity dochodowe to tylko listek figowy. Patrząc na rozkład dochodów, to wyłączone z programu będzie mniej niż 5 proc. gd (gospodarstw domowych - red.), a w tej grupie ponad 90 proc. ma już mieszkanie" - napisał w mediach społecznościowych Adam Czerniak z Polityki Insight, kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej SGH.