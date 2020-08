Mieszkanie na kredyt coraz droższe. Banki podniosły wymagania

Na zakup nieruchomości z pomocą kredytu potrzeba dziś znacznie więcej gotówki niż przed rokiem. I to mimo tego, że wzrosty cen mieszkań wyhamowują - twierdzi główny analityk HRE Investments Bartosz Turek. Ekspert podkreśla, że obecnie banki podniosły wymagania odnośnie wkładu własnego. Na większe wynagrodzenia liczą też ekipy wykończeniowe.

- Ponad 90 tysięcy złotych – nawet tyle gotówki potrzebujemy, aby kupić na kredyt i wykończyć dziś kawalerkę od dewelopera. To o ponad 50 proc. więcej niż przed rokiem. Winny jest przede wszystkim wzrost wymagań odnośnie wkładu własnego, czyli tej części ceny mieszkania, którą musimy pokryć z własnej kieszeni, aby bank dał nam kredyt. Wymagania te wzrosły z powszechnie stosowanych jeszcze kilka miesięcy temu 10 proc. ceny mieszkania do 20 proc. obecnie - zauważa Turek.

Jak dodaje, szczególnie dotknęło to osób młodych, które częściej pracują na umowach śmieciowych, a banki obecnie tych źródeł dochodów co do zasady nie akceptują.