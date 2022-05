Mieszkanie bez wkładu własnego. Rusza nowy program, rząd już zapowiada zmiany

- Program Mieszkanie bez wkładu własnego jest skierowany do osób, które nie mają jeszcze własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci. Kredytobiorca w ramach programu, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych może kupić mieszkanie (wraz z jego wykończeniem) albo zbudować dom jednorodzinny, wraz z jego wykończeniem i nabyciem prawa własności działki - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Podkreślił, że ustawa nie zawiera dodatkowych warunków, które musi spełnić kredytobiorca, w tym kryterium wieku.

Lista banków na stronie BGK

Większym problemem zdolność kredytowa i limity

- W obecnej sytuacji rynkowej brak wkładu własnego nie jest głównym czynnikiem ograniczającym dostęp do kredytu mieszkaniowego. Sytuacja się odwróciła, dziś bowiem nie wkład własny, ale zdolność kredytowa stanowi problem w dostępie do długoterminowego kredytu mieszkaniowego. Wkład własny był bardzo istotny w okresie niskich stóp procentowych, wówczas znaczna część społeczeństwa posiadała zdolność kredytową, lecz nie miała środków ma wkład własny, zwłaszcza osoby młode - wyjaśniał niedawno główny analityk Biura Informacji Kredytowej prof. Waldemar Rogowski.

- Spodziewam się, że ten program, w ramach którego, jak rząd szacował, miało być udzielanych 80 tysięcy kredytów rocznie, z gwarancją, to myślę, że ta popularność przynajmniej na początku nie będzie znaczniejsza. Później jak sytuacja będzie się normalizowała, stopy procentowe może spadną, to mam wrażenie, że ten program będzie się cieszył większą popularnością, ale w pierwszym roku nie wróżę jakiegoś nadmiernego sukcesu - mówił w TVN24 BiS analityk HRE Investments Bartosz Turek .

Ministerstwo zapowiada zmiany

Jednocześnie z rządu płyną zapowiedzi, że program będzie modyfikowany. Jak poinformowało ministerstwo rozwoju, projekt znowelizowanych przepisów jest już na ostatnim etapie przygotowań. "Pracujemy na tym, by projekt został jak najszybciej przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Zakładamy, że zmiany wejdą w życie najpóźniej w styczniu 2023 r." - przekazało MRiT.

"W ramach zmian proponujemy podniesienie limitu ceny 1 mkw. dla mieszkań dostępnych w programie o 0,1 wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu (z 1,3 do 1,4 na rynku pierwotnym i z 1,2 do 1,3 na rynku wtórnym). Zmiany w programie obejmą też usunięcie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji (obecnie 10 proc. wartości nieruchomości), co oznacza możliwość wnoszenia większego wkładu własnego. Umożliwi to skorzystanie z programu większej grupie zainteresowanych" - zaznaczył Waldemar Buda.