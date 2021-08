Mieszkanie bez wkładu własnego. Premier Morawiecki o projekcie

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że poprosił o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na mieszkanie. Rozwiązanie, zapowiadane w ramach Polskiego Ładu pod nazwą "Mieszkanie bez wkładu własnego", nie dotyczy jednak wszystkich.

Szef rządu na briefingu prasowym wskazywał, że Skarb Państwa stać na to, aby gwarantować wkład własny na zakup mieszkania dla młodych rodzin.

Premier Morawiecki o projekcie

- To program, który ma skompensować ten odwieczny deficyt w Polsce - brak mieszkań, brak "czterech kątów". To było i jest marzenie wielu młodych polskich rodzin, także tych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia musieli za ocean czy kanał La Manche emigrować - powiedział premier.

Dlatego - jak dodał - zwrócił się do Rządowego Centrum Legislacji o przyspieszenie prac w tym zakresie. - Tak, żeby w krótkich paru tygodniach powstał całościowy projekt ustawy (...) o gwarancji wkładu własnego dla małżeństw do 40. roku życia - zapowiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że propozycja będzie także zakładała wsparcie "na powiększenie mieszkania". - Jak ktoś już ma swoje mieszkanie, spłaca kredyt hipoteczny(...), to żeby państwo też pomogło w polepszeniu standardu - dodał szef rządu.

Mieszkania ważne dla młodych ludzi

Do kwestii zagwarantowania wkładu własnego przy zakupie mieszkania odniosła się również minister rodziny Marlena Maląg.

- Mieszkania w piramidzie potrzeb młodych ludzi są najważniejsze. Dlatego też programy mieszkaniowe zawarte w Polskim Ładzie pozwolą młodym ludziom dać poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, takiego zakotwiczenia, bo ten dom jest bardzo ważny - powiedziała.

Minister podkreśliła też, że wsparcie rodzin jest bardzo istotne w aspekcie osobistym, ale także społecznym. Według niej, rząd tworzy "dobry czas dla polskich rodzin (...) poprzez realizację programów społecznych, dzięki którym "polska rodzina odzyskała swoją godność".

Maląg zaznaczyła, że rządzącym zależy na tym, by odwrócić trendy demograficzne i "by Polska była zbudowana na silnym fundamencie jakim jest rodzina". - Rodzina daje nam szczęście, poczucie bezpieczeństwa. Możemy wykonywać najróżniejsze zawody, najtrudniejsze misje, ale zawsze wracamy do swojego domu - powiedziała.

Zapewniła, że rozpoczęte programy społeczne będą kontynuowane.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego to jeden z elementów Polskiego Ładu. Jak czytamy na stronach rządowych Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego ma gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres maksymalnie 15 lat. Rozwiązanie jest skierowane do młodych osób w wieku od 24 do 40 lat.

Po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł. (proporcjonalnie do udzielonej wcześniej gwarancji).

Autor:ToL

Źródło: PAP