Wielka płyta jak świeże bułeczki. Ekspert wymienia największe atuty

Mieszkania z wielkiej płyty od lat cieszą się bardzo dużą popularnością. Nieruchomości te szybko się sprzedają, a w Warszawie, we Wrocławiu czy w Krakowie 22 procent mieszkań to te zbudowane u szczytu PRL - wynika z analizy HRE Investments.

"Szybko się sprzedają"

Jak czytamy, udział tego typu ogłoszeń we wszystkich ofertach plasuje się zaledwie na poziomie 4-5 proc. "To bardzo niski odsetek, szczególnie jeśli porównamy te dane z informacjami na temat tego, ile istnieje mieszkań w blokach z wielkiej płyty" - zauważył ekspert. "W gronie miast wojewódzkich liderem wielkiej płyty są Kielce. Tam wciąż 39 proc. mieszkań powstało w latach 1971-1988. W Poznaniu, Zielonej Górze, Opolu czy Katowicach mniej więcej co trzecie "M" stoi dzięki fabrykom domów.

Brakuje ofert

Przy uśrednieniu danych dla miast wojewódzkich, mieszkań w blokach z wielkiej płyty jest na sprzedaż około czterokrotnie mniej, niż powinno. "Inaczej ujmując tę kwestię, chętnych na wielką płytę jest tak dużo lub chętnych do sprzedania tak mało, że ofert tych na rynku po prostu brakuje" - ocenił Turek. Jego zdaniem możliwe jest również to, że "mieszkania te sprzedają się znacznie szybciej niż inne i przez to nie zalegają w ofercie". Ekspert zwrócił również uwagę, że mieszkania z wielkiej płyty są podwójnie tańsze niż inne lokale na rynku - mają mniejszy metraż, ale i cena za metr w tego typu lokalach jest niższa, niż w przypadku kamienicy czy budownictwa współczesnego. Różnice mogą wynosić nawet od 10 do 20 proc.