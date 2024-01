"Będzie to najniższy wynik od 2018 roku"

W 2024 do użytku oddanych zostanie około 200 tysięcy mieszkań, najmniej od 2018, a ceny dalej będą rosły - oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

"W 2024 r. spodziewamy się spadku podaży mieszkań w Polsce. W rozpoczynającym się roku na rynku pojawią się lokale, których budowę rozpoczęto głównie w 2022 r., w którym liczba rozpoczętych budów wyniosła 200 tys. Był to spadek o 27 proc. w porównaniu z 2021 r. oraz najgorszy wynik od 2017 r. Końcówka 2023 r. przyniosła wzrost liczby rozpoczętych budów, jednak nie powinno się to odbić na podaży oddanych do użytkowania mieszkań w rozpoczynającym się roku" - podaje PIE w raporcie.