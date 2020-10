"Rozwiązania ważne dla poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków". Jest zielone światło

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszów dla osób dotkniętych skutkami pandemii oraz cyfryzacja procesu budowlanego. To niektóre założenia pakietu mieszkaniowego, który przegłosowano w Sejmie.

Za społeczną częścią pakietu mieszkaniowego głosowało 430 posłów, przeciw było 3, od głosu wstrzymało się 10.

"Decyzja Sejmu do dobra wiadomość. Rozwiązania dla mieszkalnictwa, którymi zajmie się teraz Senat, są ważne dla poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków" - podkreślił, cytowany w komunikacie, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Uchwalenie społecznej części pakietu mieszkaniowego to pierwszy etap proponowanych przez nas zmian. Pracujemy już nad kolejnymi rozwiązaniami, które wesprą rozwój mieszkalnictwa w Polsce. Przed nami tak zwana rynkowa część pakietu mieszkaniowego, a w niej na przykład ustawa, która wprowadzi model 'lokal za grunt', rozwój społecznych agencji najmu, czy prawne uregulowanie działania tzw. kooperatyw mieszkaniowych" - dodał.

Mieszkanie na własność

Kluczowe rozwiązania społecznej części pakietu mieszkaniowego to, jak podkreśliło ministerstwo rozwoju, zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym oraz komunalnym. Oznacza to np. wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.); wprowadzenie zasady finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania; zwiększenie wsparcia dla gmin na budowę mieszkań komunalnych - na pokrycie do 80 proc. kosztów nowych inwestycji.

Nowe przepisy mają też umożliwić dojście do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM).

By skorzystać z możliwości dojścia do własności wynajmowanego lokalu, będzie konieczny wyższy wkład partycypacyjny ze strony lokatora, na pokrycie co najmniej 20 procent, a w dużych miastach 25 procent, kosztów budowy.

"Z wnioskiem o zamianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności będzie można wystąpić po spłaceniu przez SIM kredytu zaciągniętego na inwestycję" - wyjaśniło ministerstwo rozwoju.

Jak zwrócono uwagę, "w obecnie funkcjonujących TBS-ach wpłacana partycypacja w kosztach budowy lokalu nie wiąże się z żadnym dodatkowym uprawnieniem dla lokatora, a stanowi często niezbędny element finansowania inwestycji". "Nowa formuła ma być bardziej atrakcyjna dla osób, które poszukują mieszkania i stabilizacji, ale nie chcą lub nie mogą związać się wieloletnim i obciążającym kredytem hipotecznym" - dodał resort.

Dopłaty do czynszów

Kolejnym elementem pakietu jest propozycja wsparcie dla osób, które ze względu na pandemię COVID-19 straciły pracę. Będą oni mogli otrzymać dopłatę do 1500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 procent czynszu.

Nowe przepisy mają dotyczyć najemców mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy.

Dopłata do czynszu będzie finansowana z budżetu państwa, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gospodarstwa domowe będą składały wniosek o świadczenia do 31 marca 2021 roku. "Osoby te będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25 procent niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.)" - wyjaśnił resort.

Ustawa przewiduje też wsparcie dla budowy i modernizacji mieszkań komunalnych. Dofinansowanie może wynieść do 50 procent wartości przedsięwzięcia, a w przypadku budynków zabytkowych nawet do 60 procent. Na remont noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni zaproponowano premię w wysokości 80 procent.

Cyfryzacja procesu budowlanego

Przewidziano również utworzenie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa "o wartości 1,5 mld złotych, jako wsparcie w budowie mieszkań gmin, które ucierpiały finansowo w wyniku COVID-19" oraz ułatwienia dla osób, które mają książeczki mieszkaniowe. Pakiet zakłada ponadto pomoc dla najemców, dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19 oraz cyfryzację procesu budowlanego.

Zmiany wprowadzą dla inwestora możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Wprowadzą one także możliwość załączania do wniosków (zgłoszeń) kopii dokumentów zamiast ich oryginałów.

"Inwestor będzie korzystał ze specjalnego generatora udostępnionego na rządowej stronie internetowej. Na tej stronie za pomocą generatora inwestor wypełni wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie), załączy skan lub zdjęcie dokumentów wymagających dołączenia (których oryginał ma w postaci papierowej) i kompletny wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie) wyśle przez internet" - czytamy w komunikacie resortu.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes