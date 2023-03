"Wampiry energetyczne" na celowniku. Szykuje się "ogromna fala" renowacji budynków w Polsce

Nowelizacja dyrektywy o efektywności budynków

Przygotowana zmiana dyrektywy EPBD nakaże państwom członkowskim posiadanie klasyfikacji energetycznej budynków i unifikację, w postaci klas od A do G - powiedziała w rozmowie z PAP Joanna Flisowska z think tanku Instytut Reform.

Jak zaznaczyła, kolejnym krokiem po wprowadzeniu klasyfikacji będzie zakwalifikowanie 15 proc. najmniej efektywnych budynków do klasy G, oraz zobowiązanie do ich renowacji i tym samym podniesienia klasy energetycznej budynków mieszkalnych z klasy G do F do 2030 roku, a następnie do klasy E - do 2033 roku.