Deweloperzy ruszyli z budowami. "Coraz wyraźniejsze sygnały istotnego odbicia"

W październiku 2023 roku rozpoczęto budowę ponad 19,7 tysiąca mieszkań. Oznacza to wzrost o 45,3 procent rok do roku, także o 3,3 procent więcej niż we wrześniu - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Stoją za tym przede wszystkim deweloperzy.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w październiku oddano do użytkowania 19 549 mieszkań. To o 11,3 proc. mniej niż przed rokiem i jednocześnie 19,7 proc. więcej niż we wrześniu br.

Ponadto w minionym miesiącu wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym dla 24 083 mieszkań. Oznacza to wzrost o 16,9 proc. rok do roku i wzrost o 3,9 proc. miesiąc do miesiąca. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy - 17 029. Dla tej grupy to wzrost w ujęciu rocznym o ponad jedną piątą (21,4 proc.).

Liczba mieszkań w budowie w Polsce

Główny Urząd Statystyczny poinformował też, że w październiku 2023 roku rozpoczęto budowę 19 721 mieszkań. Deweloperzy rozpoczęli budowę 12 279 mieszkań, a inwestorzy indywidualni 6714. To wzrost o odpowiednio 71,9 proc. i 7,5 proc. w porównaniu do października 2022 roku.

W całym okresie od stycznia do października 2023 roku rozpoczęto budowę mniejszej liczby niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zanotowano spadek o 11,1 proc. do poziomu 158 605 mieszkań.

GUS

Ekonomiści PKO Banku Polskiego ocenili, że "na rynku mieszkaniowym widać coraz wyraźniejsze sygnały istotnego odbicia od dna". "Wsparciem jest dostosowanie polityki pieniężnej, wzrost realnych dochodów ludności i program Bezpieczny kredyt 2 procent. Wyższy popyt na mieszkania i wzrost cen generuje zachęty dla strony podażowej" - wyjaśnili przedstawiciele tego banku w serwisie X (dawniej Twitter).

GUS szacuje, że na koniec października br. w budowie pozostawało 810,9 tys. mieszkań, o 5,8 proc. mniej niż na koniec października 2022 roku.

