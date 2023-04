"Okres spadków cen się zakończył". Mieszkania znowu drożeją

Według wstępnych szacunków opartych na danych PKO Banku Polskiego średnia cena transakcyjna metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w sześciu największych miastach w pierwszym kwartale br. wzrosła o 3,9 proc. kwartał do kwartału. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost o 4,7 proc. wobec wzrostu o 5,3 proc. w czwartym kwartale 2022 roku.

Dane dotyczą: Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Łodzi. Zaznaczono przy tym, że w pierwszych trzech miesiącach br. w żadnym z sześciu największych miast nie zanotowano spadku średniej ceny transakcyjnej na rynku pierwotnym względem poprzedniego kwartału. Jak czytamy w raporcie, w pozostałych dziesięciu miastach wojewódzkich cena wzrosła o 2,4 proc. kwartał do kwartału i 7,9 proc. rok do roku wobec wzrostu o 9,8 proc. kwartał wcześniej.

Średnia całkowita kwota transakcji na rynku pierwotnym w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła o 2,0 proc. kwartał do kwartału i 10 proc. rok do roku wobec wzrostu o 12,2 proc. rok do roku w czwartym kwartale 2022 roku.