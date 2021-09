Boom na rynku nieruchomości. Ponad 880 tysięcy mieszkań w budowie

W sierpniu oddano do użytkowania 18 861 mieszkań, co oznacza wzrost o 16,5 procent rok do roku i wzrost o 4,4 procent w porównaniu do lipca. W minionym miesiącu rozpoczęto również budowę prawie 24 tysięcy nowych mieszkań. Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu była wyższa o 10,2 procent niż przed rokiem oraz 3,2 procent w stosunku do lipca - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS szacuje, że na koniec sierpnia tego roku w budowie pozostawało 880,5 tys. mieszkań, czyli o 6,1 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2020 roku.

Według wstępnych danych GUS, od stycznia do sierpnia tego roku oddano do użytkowania 142,5 tys. mieszkań, czyli o 4,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Z tego, deweloperzy przekazali 82,8 tys. mieszkań - o 6,6 proc. mniej niż przed rokiem. Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 56,6 tys. mieszkań, o 22,6 proc. więcej rok do roku. Pozostałe mieszkania dotyczą innych form budownictwa: spółdzielcze, komunalne, społeczno-czynszowe i zakładowe.

W samym sierpniu oddano do użytkowania 18 861 mieszkań.

Mieszkania w budowie

Ponadto w okresie styczeń-sierpień wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 227,4 tys. mieszkań, czyli 34,9 proc. więcej niż przed rokiem. Jak wskazano, pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (142,2 tys., wzrost o 41,0 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (82,8 tys., wzrost o 26,3 proc.)" - czytamy. W minionym miesiącu wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 26 848 mieszkań, co oznacza wzrost o 28 proc. rok do roku i spadek o 6,9 proc. w porównaniu do lipca.

W powyższym okresie rozpoczęto budowę 194,5 tys. mieszkań, o 37,8 proc. więcej niż przed rokiem. Ze wstępnych danych GUS wynika, że deweloperzy rozpoczęli budowę 116,8 tys. mieszkań, czyli o 52,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem, a inwestorzy indywidualni 74,4 tys., co oznaczało wzrost o 20,2 proc. rok do roku.

GUS

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce

GUS we wtorek podał również wstępne dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej. Wynika z nich, że produkcja w cenach stałych w sierpniu br. była wyższa o 10,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, wzrosła również o 3,2 proc. miesiąc do miesiąca. Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracowników przekracza 9 osób.

"W stosunku do sierpnia 2020 roku zaobserwowano wzrost wartości zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 29,7 proc., w przedsiębiorstwach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej - o 6,8 proc., a zajmujących się budową budynków - o 0,4 proc." - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści PKO BP określili nowe dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej mianem "pozytywnej niespodzianki".

"Pozytywna niespodzianka z sektora budowlanego. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 10,2 proc. r/r (PKO: 7,7 proc., kons. 7,5 proc.) wobec 3,3 proc. r/r w lipcu, przy solidnej dynamice robót specjalistycznych (29,7 proc. r/r) i inżynieryjnych (6,4 proc. r/r). Poziom produkcji podąża za wzorcem z 2018" - napisali ekonomiści na Twitterze.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes