Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

Niespodziewany zwrot na rynku mieszkań. Oferta topnieje

|
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Najem krótkoterminowy - tak czy nie?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W lipcu deweloperzy wprowadzili na rynek tylko 3 tysiące lokali a sprzedali 4,4 tysiąca - wynika z danych Otodom. Szczególnie mocne wyniki odnotowano w Trójmieście i we Wrocławiu.

Deweloperzy działający na siedmiu głównych rynkach - w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, we Wrocławiu, w Poznaniu, Łodzi i Katowicach - sprzedali w lipcu ponad 4,4 tys. mieszkań - wynika z raportu Otodom. To o blisko 12 proc. więcej niż przed rokiem.

Jednocześnie wprowadzili do sprzedaży zaledwie 3 tys. lokali, co jest drugim najgorszym wynikiem w 2026 r. Słabszy miesiąc odnotowano jedynie w lutym, kiedy na rynek trafiło około 1,5 tys. nowych mieszkań. W konsekwencji całkowita oferta nowych lokali na siedmiu największych rynkach w kraju na koniec lipca skurczyła się do ok. 59 tys. lokali, przełamując trwający od trzech miesięcy trend wzrostowy.

W tych miastach na wkład własny odłożysz najszybciej
Dowiedz się więcej:

W tych miastach na wkład własny odłożysz najszybciej

Deweloperzy zwolnili z wprowadzaniem nowych mieszkań do sprzedaży

Eksperci ocenili, że mieszkania sprzedają się szybko, bo Polacy nadal chętnie biorą kredyty hipoteczne i aktywnie szukają własnego lokum.

- Sytuacja rynkowa, którą obserwowaliśmy w lipcu to wymykający się schematom przypadek wyhamowania podaży w odpowiedzi na stabilny i wysoki popyt - oceniła Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom, wyjaśniając, że deweloperzy nie nadążają z uzupełnianiem oferty. Sprzedają więcej mieszkań, niż wprowadzają nowych do sprzedaży.

Kuniewicz zwróciła uwagę, że porównanie z ubiegłorocznym wynikiem, kiedy podaż przewyższała sprzedaż o 33 proc., pokazuje wyraźną zmianę. - Firmy deweloperskie w reakcji na wysoki poziom oferty, który utrzymuje się od 2025 roku, ograniczają nową podaż - stwierdziła.

- Warto jednak zwrócić uwagę, że wprowadzane na rynek w ostatnich miesiącach lokale są wyraźnie droższe od średniej rynkowej. Wysoki wolumen rezerwacji wskazuje z jednej strony na obawy nabywców, że ceny nadal będą rosły, z drugiej świadczy o rosnącej gotowości do zakupu - dodała.

Nowy kredyt mieszkaniowy. Rząd szykuje nową formę wsparcia
Dowiedz się więcej:

Nowy kredyt mieszkaniowy. Rząd szykuje nową formę wsparcia

Z kraju

Trójmiasto i Wrocław napędzają rynek mieszkań

Eksperci podkreślili jednak, że sytuacja na rynku mieszkaniowym jest różna w zależności od miasta.

Trójmiasto zanotowało najlepszy miesięczny wynik sprzedażowy od trzech lat. Właścicieli znalazło tam ponad 700 nowych mieszkań. Poprzednio tak wysoką sprzedaż w Trójmieście notowano w 2023 roku, było to w trakcie funkcjonowania programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jednocześnie w lipcu firmy deweloperskie wprowadziły na rynek trójmiejski lokale najtańsze od początku roku, ze średnią ceną 14,1 tys. zł/mkw.

Podobna sytuacja ma miejsce we Wrocławiu, gdzie odnotowano najlepszą sprzedaż w tym roku (ponad 800 mieszkań) przy skrajnie niskim napływie nowych lokali (120 wprowadzeń). Doprowadziło to do spadku wrocławskiej oferty do 7,6 tys. mieszkań.

"Z kolei w Warszawie deweloperzy wprowadzali na rynek mieszkania większe (średnio 57 m kw) niż w drugim kwartale (51 m kw), dbając przy tym o atrakcyjność cenową. W efekcie drugi miesiąc z rzędu nowa warszawska podaż charakteryzowała się średnią ceną 18,7 tys. zł/mkw., czyli wartością poniżej średniej rynkowej dla stolicy wynoszącej 20 tys. zł/ m kw - wskazano w raporcie.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
NieruchomościRynek mieszkaniowysprzedaż mieszkańDeweloperzy
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
roboty praca
Dekada zamiast stu lat. Bank Światowy: tej szansy nie można przegapić
Tech
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Jeff Bezos
Potężny ruch Bezosa. Pakiet wart ponad cztery miliardy dolarów
Ze świata
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański: to efekt rosnącego zaufania do Polski
Rynki
shutterstock_2301900257
Nowe wytyczne dla salonów kosmetycznych. GIS zaostrza zasady
Z kraju
shutterstock_1967218609 (1)
Apple chce sądowego zakazu dla OpenAI
Tech
shutterstock_2492496585
Młodzi rolnicy ruszyli po pieniądze. Resort podał dane
Z kraju
shutterstock_2063099147
Cios w ukraińską gospodarkę. Rosyjskie ataki wstrzymują biznes
Ze świata
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Elektrownie ograniczają pracę. "Jest się czym martwić"
Z kraju
Sklep Żabka
Żabka potwierdza atak hakerów. Wykradzione dane chcą sprzedać
Tech
Węgry. Elektrownia jądrowa w Paks
Węgry pod presją. Jeszcze kilka dni niepewności wokół elektrowni
Ze świata
shein
Shein szykuje się do debiutu. W grze miliardy dolarów
Ze świata
krakow osiedle bloki mieszkania shutterstock_2274334123
Prawie 430 milionów z unijnych środków na mieszkania. Podpisano porozumienie
Nieruchomości
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Najbardziej atrakcyjne miasta na świecie. Oto zwycięska dziesiątka
Turystyka
Lotnisko w Radomiu
Co dalej z lotniskiem w Radomiu? Trwa śledztwo
Z kraju
Teheran, Iran
Nowy front wojny. Oto cele ataków Iranu
Tech
shutterstock_2466205459
ZUS apeluje do Polaków. Chodzi o jeden ważny obowiązek
Z kraju
buenos aires argentyna port - Yingna Cai shutterstock_2603183167
Ponad 140 statków stoi w portach. Strajk wywołał chaos
Ze świata
Szanghaj, Chiny
Już nie USA, tu jest nowy lider. "Wyraźnie dominują"
Tech
zegarek shutterstock_1032822598
Kontrowersje wokół prezentacji zegarka Nowrocky w TV Republika. Jest skarga
Z kraju
Pjongjang, Korea Północna
Korea Północna mocno o USA. "To nielogiczne"
Ze świata
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Decyzja, czy deklaracja. Co z drugim progiem podatkowym
Z kraju
Biały Dom
Giganci wezwani do Białego Domu. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa
Tech
Restauracja
Restauracje będą musiały podawać wodę za darmo? Ma być nowy projekt
Prawo
Biały Dom
Trump pod presją. Połowa stanów chce zablokować jego ruch
Ze świata
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Wiek emerytalny w Polsce. Ministra ostro o pomyśle koleżanki z rządu
Z kraju
Donald Trump
Trump: powinni oddać część tych pieniędzy
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Groźny incydent w cieśninie Ormuz. Pocisk uderzył w statek handlowy
Ze świata
Były minister sprawiedliwości Pavel Blażek
Były minister sprawiedliwości oskarżony o pranie brudnych pieniędzy
Ze świata
Zdjęcie dla TVN24+
"Nikt nas nie ostrzegł". Coraz więcej ognia, coraz mniej pewności
Maja Piotrowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica