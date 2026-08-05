Nieruchomości Niespodziewany zwrot na rynku mieszkań. Oferta topnieje Oprac. Paulina Karpińska |

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Deweloperzy działający na siedmiu głównych rynkach - w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, we Wrocławiu, w Poznaniu, Łodzi i Katowicach - sprzedali w lipcu ponad 4,4 tys. mieszkań - wynika z raportu Otodom. To o blisko 12 proc. więcej niż przed rokiem.

Jednocześnie wprowadzili do sprzedaży zaledwie 3 tys. lokali, co jest drugim najgorszym wynikiem w 2026 r. Słabszy miesiąc odnotowano jedynie w lutym, kiedy na rynek trafiło około 1,5 tys. nowych mieszkań. W konsekwencji całkowita oferta nowych lokali na siedmiu największych rynkach w kraju na koniec lipca skurczyła się do ok. 59 tys. lokali, przełamując trwający od trzech miesięcy trend wzrostowy.

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Deweloperzy zwolnili z wprowadzaniem nowych mieszkań do sprzedaży

Eksperci ocenili, że mieszkania sprzedają się szybko, bo Polacy nadal chętnie biorą kredyty hipoteczne i aktywnie szukają własnego lokum.

- Sytuacja rynkowa, którą obserwowaliśmy w lipcu to wymykający się schematom przypadek wyhamowania podaży w odpowiedzi na stabilny i wysoki popyt - oceniła Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom, wyjaśniając, że deweloperzy nie nadążają z uzupełnianiem oferty. Sprzedają więcej mieszkań, niż wprowadzają nowych do sprzedaży.

Kuniewicz zwróciła uwagę, że porównanie z ubiegłorocznym wynikiem, kiedy podaż przewyższała sprzedaż o 33 proc., pokazuje wyraźną zmianę. - Firmy deweloperskie w reakcji na wysoki poziom oferty, który utrzymuje się od 2025 roku, ograniczają nową podaż - stwierdziła.

- Warto jednak zwrócić uwagę, że wprowadzane na rynek w ostatnich miesiącach lokale są wyraźnie droższe od średniej rynkowej. Wysoki wolumen rezerwacji wskazuje z jednej strony na obawy nabywców, że ceny nadal będą rosły, z drugiej świadczy o rosnącej gotowości do zakupu - dodała.

Trójmiasto i Wrocław napędzają rynek mieszkań

Eksperci podkreślili jednak, że sytuacja na rynku mieszkaniowym jest różna w zależności od miasta.

Trójmiasto zanotowało najlepszy miesięczny wynik sprzedażowy od trzech lat. Właścicieli znalazło tam ponad 700 nowych mieszkań. Poprzednio tak wysoką sprzedaż w Trójmieście notowano w 2023 roku, było to w trakcie funkcjonowania programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jednocześnie w lipcu firmy deweloperskie wprowadziły na rynek trójmiejski lokale najtańsze od początku roku, ze średnią ceną 14,1 tys. zł/mkw.

Podobna sytuacja ma miejsce we Wrocławiu, gdzie odnotowano najlepszą sprzedaż w tym roku (ponad 800 mieszkań) przy skrajnie niskim napływie nowych lokali (120 wprowadzeń). Doprowadziło to do spadku wrocławskiej oferty do 7,6 tys. mieszkań.

"Z kolei w Warszawie deweloperzy wprowadzali na rynek mieszkania większe (średnio 57 m kw) niż w drugim kwartale (51 m kw), dbając przy tym o atrakcyjność cenową. W efekcie drugi miesiąc z rzędu nowa warszawska podaż charakteryzowała się średnią ceną 18,7 tys. zł/mkw., czyli wartością poniżej średniej rynkowej dla stolicy wynoszącej 20 tys. zł/ m kw - wskazano w raporcie.