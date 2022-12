Brakuje mieszkań, drastyczne wzrosty czynszów. Deweloperzy o trudnej sytuacji na rynku

"Obecnie w Polsce brakuje mieszkań na wynajem, co przełożyło się na drastyczne wzrosty czynszów w ostatnim czasie" - zauważył w komentarzu opublikowanym we wtorek Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).

Deweloperzy o sytuacji na rynku nieruchomości

Organizacja, powołując się na dane portalu Otodom, poinformowała, że w trzecim kwartale 2022 roku średnio o 32,2 proc. wzrosły czynsze najmu mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 40 do 60 mkw. "Stawki najmu Warszawie (porównując listopad 2021 do listopada 2022) wzrosły o 21 proc., we Wrocławiu było to 32 proc., w Krakowie 40 proc., w Łodzi 41 proc., a w Rzeszowie aż 43 proc" - podano w komentarzu.