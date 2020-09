Zakup mieszkania na wynajem opłaca się bardziej niż przed rokiem. "Chodzi o premię za ryzyko"

Główny analityk HRE Investments Bartosz Turek zwrócił uwagę, że właściciele mieszkań na wynajem muszą przygotować się na trudniejszą konkurencję. Że będą musieli walczyć o względy potencjalnych najemców. - Wszystko dlatego, że tradycyjny okres studenckiego najmu jest - póki co - znacznie mniej gorący niż zwykle. Niższy popyt sprowadził stawki za wynajem do poziomu sprzed roku - podkreślił.

O najemce trudniej niż przed rokiem

Analityk wskazał jednak, że większych turbulencji nie należy się jednak spodziewać, ponieważ studenci to tylko 10-20 proc. najemców w Polsce.

Z danych zebranych przez HRE Investments wynika, że dziś o najemcę jest trudniej niż przed rokiem, co jest dobrą informacją dla potencjalnych wynajmujących.

- W żadnym wypadku nie jest więc tak, że rynek najmu zamarł, choć wolnych mieszkań jest znacznie więcej niż przed rokiem. Trudno też liczyć na to, że na koniec września pustostanów będzie tak mało jak przed rokiem, choć jest bardzo duża szansa na to, że odsetek nieruchomości bez najemców będzie jednocyfrowy - wyjaśnił analityk.

Turek dodał, że efektem tych zjawisk, wynikających także z koronawirusa jest to, że przeciętne stawki za wynajem mieszkań są przeważnie zbliżone do tych sprzed roku. - Wyraźniejsze jest za to ograniczenie czynszowych apetytów przez właścicieli chcących wynająć pokoje, a nie całe mieszkania - podkreślił.