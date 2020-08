Mieszkania w dobie pandemii. "Najemcom najbardziej opłaca się zamiana małych lokali na własne"

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że po ostatnich spadkach kosztu najmu stawki niemalże powróciły do zeszłorocznego poziomu. Wyliczenia sporządzono na podstawie 68 957 ogłoszeń najmu oraz 112 865 ogłoszeń sprzedaży mieszkań z okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku.

Jeśli chodzi o konkretne ceny, to najwięcej, czyli średnio 3500 zł, zapłacą najemcy dużego mieszkania w Warszawie, a najmniej najemcy małego mieszkania w Sosnowcu - 1225 zł.

Zyski z najmu

Autorzy raportu sprawdzili również, jak obecnie wygląda opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem. Najwyższą stopę zwrotu z najmu przynoszą wciąż małe mieszkania, czyli do 35 metrów kwadratowych. W przypadku inwestycji bez kredytu stopa zwrotu wynosi średnio 7,1 procent brutto. Jak wynika z raportu, najwyższa rentowność jest w Częstochowie i Sosnowcu - po 8,6 procent, a także w Lublinie i Szczecinie - po 7,8 procent.

Dla lokali średniej wielkości - od 35 do 60 metrów kwadratowych - jest to 6,3 procent, a dla dużych - powyżej 60 metrów kwadratowych - rentowność to 5,6 procent. W przypadku mieszkań średniej wielkości również najwyższą stopę zwrotu odnotowano w Częstochowie i Sosnowcu - po 7,8 procent. Jeśli zaś chodzi o duże mieszkania, na pierwszym miejscu są Gdynia, Łódź i Szczecin - po 6,0 procent.